Доллар и евро поползли вниз – официальный курс

Курс доллара упал / Фото: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 7 сентября:
|06.09
|07.09
|Изменение
|1 доллар США
|26,92 грн
|26,8 грн
|-0,12
|1 евро
|31,96 грн
|31,8 грн
|-0,16
Таким образом курс доллара по сравнению с предыдущим банковским днем стал ниже на 12 копеек, а евро – на 16 копеек.
Что говорят эксперты
Как рассказали сайту "Сегодня" эксперты, значительных колебаний курса в ближайшее время не предвидится.
По словам аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орыщака, в Украине динамика доллара умеренно-негативная. Гривня еще не готова дешеветь, а доллар не имеет сильной поддержки в виде спроса для того, чтобы расти.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не видит оснований для девальвации гривни в сентябре. Поэтому его прогноз: "В сентябре гривневые вклады по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек".
Что происходит с курсом доллара
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.