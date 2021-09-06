Доллар и евро поползли вниз – официальный курс

Курс доллара упал / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 7 сентября:

06.09 07.09 Изменение 1 доллар США 26,92 грн 26,8 грн -0,12 1 евро 31,96 грн 31,8 грн -0,16

Таким образом курс доллара по сравнению с предыдущим банковским днем стал ниже на 12 копеек, а евро – на 16 копеек.

Что говорят эксперты

Как рассказали сайту "Сегодня" эксперты, значительных колебаний курса в ближайшее время не предвидится.

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По словам аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орыщака, в Украине динамика доллара умеренно-негативная. Гривня еще не готова дешеветь, а доллар не имеет сильной поддержки в виде спроса для того, чтобы расти.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не видит оснований для девальвации гривни в сентябре. Поэтому его прогноз: "В сентябре гривневые вклады по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек".

Что происходит с курсом доллара