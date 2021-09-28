"Дочка" "Газпрому" припинила продаж газу на своїй електронній площадці на 2022 рік

Майже за місяць "Газпром" продав 926 млн куб. м газу / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром експорт" прибрала всі контракти на 2022 рік з розкладу торгів на своїй Електронної торговій платформі.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Останні продажі на майданчику на зиму 2022/23 були здійснені 7 вересня. Потім угоди укладалися тільки на 2023 рік.

З початку року "Газпром експорт" продала 7,066 млрд кубометрів газу. Менш ніж за місяць, з 1 по 24 вересня, на Електронній торговій платформі "дочки" "Газпрому" продали 926 млн куб. м газу.

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До речі, зовсім недавно "Газпром" відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну і викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу "Ямал – Європа".

Новий контракт Угорщини з "Газпромом"

У понеділок, 27 вересня, Угорщина підписала новий довгостроковий контракт з "Газпромом". Цей документ розрахований на 15 років з можливістю зміни умов через 10 років. Угорщина буде отримувати по 4,5 млрд куб. м газу в рік: 3,5 млрд куб. м через Сербію (через газопровід "Турецький потік" і його сухопутні продовження) і 1 млрд куб. м – через Австрію.

Як гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон написав в Facebook, після укладення нового газового контракту РФ може постачати весь законтрактований газ без допомоги української газотранспортної системи і що через це контракту транзит по території України може скоротитися або зупинитися повністю.

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