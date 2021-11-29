До 77 клієнтів на одне авто! Які вживані машини обирають українці (список та ціни)

На вартість вживаного авто впливає як марка, так і рік його випуску / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У жовтні в Україні зареєстрували 64 тис. автомобілів, серед них 87% – уживані авто. За даними Укравтопрому, машини з пробігом стали популярнішими на 50% за рік.

У чому причина такого зростання ринку та які вживані авто найчастіше купують українці, розповів "Сьогодні" керівник напряму OLX Авто Андрій Коцина.

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За останні півроку в країні щомісяця реєструється в середньому 50-55 тис. старих автомобілів та 7-10 тис. нових. Сплеск реєстрацій у жовтні та листопаді пояснюється завершенням пільгового терміну розмитнення машин з Європи – так званих "євроблях". А стабільність такого перекосу у бік машин із пробігом пояснюється відносно невеликою ціною.

"Влітку ми провели опитування на OLX серед 10 тисяч автомобілістів і з'ясували, що 83% респондентів готові витратити на покупку транспортного засобу до 7 тис. доларів. Ціни за нові машини зазвичай починаються з удвічі більших цифр, а вибір автомобілів без пробігу навіть до бюджету 10 тис. доларів буде дуже скромним", – пояснює Андрій Коцина.

Водночас у більшості українців виникає бажання витрачати гроші лише на надійні машини — 46% покупців віддають перевагу німецькому автопрому, на другому місці авто з Японії – 21%, на третьому – французькі машини – 8%.

Основні фактори, що впливають на вибір б/в авто:

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марка;

модель;

комплектація.

Експерт зазначає, що ціни на машини з великим пробігом часто більші за моделі з невеликим кілометражем, але бюджетним наповненням.

Вартість наявних автомобілів з пробігом на вторинному ринку України в жовтні за даними OLX Авто.

до 100 тис. км – 698 пропозицій із середньою ціною 5,2 тис. доларів;

від 100 до 300 тис. км – 24 749 пропозицій із середньою ціною 7,5 тис. доларів;

понад 300 км – 10 615 пропозицій із середньою ціною 8 тис. доларів.

Якщо виділити марки та моделі, то 10 найпопулярніших машин за кількістю оголошень та їхня середня вартість виглядатимуть так:

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Daewoo Sens – 2 800 дол.;

Skoda Octavia – 7 000 дол.;

Volkswagen Golf – 5 800 дол.;

Renault Megan – 6500 дол.;

Ford Focus – 6 700 дол.;

Opel Astra – 5 300 дол.;

Skoda Fabia – 4 900 дол.;

Volkswagen Passat – 9700 дол.;

Chevrolet Aveo – 4 300 дол.;

BMW 3 series – 7500 дол.

Водночас на кожну з цих моделей припадає в середньому по 4 потенційні покупці. На окремі пропозиції, як мінівен Ford S-max або седан бізнес-класу BMW 5 series, попит становить по 77 та 39 претендентів на одне оголошення відповідно.

Згідно з опитуванням у категорії Авто, з українців, які не володіють машинами, кожен третій планує його придбати найближчим часом, а кожен сьомий користується орендованим авто чи послугами таксі.

"Це означає, що ринок уживаних авто не просто збільшується, а зростає стрімкими темпами, та ще близько не досяг своєї межі в Україні", – каже експерт.

Що буде з цінами на підтримані авто у 2022 році

Як каже керівник напрямку OLX Авто Андрій Коцина, у 2022 році дисбаланс між кількістю нових та вживаних автомобілів залишиться. Він зазначає, що вартість машин з пробігом буде дещо вищою, ніж у 2021 році після закінчення терміну дії пільгової реєстрації транспорту з Європи, подорожчання доставки та розмитнення машин із США.

Тим, хто планує придбати транспортний засіб, він рекомендує зробити це найближчим часом, щоби заощадити свої гроші.

Як ми писали раніше, з початку 2021 року до України ввезли 411,7 тис. розмитнених уживаних легкових авто із пробігом (станом на 15 листопада). Понад третину цих реєстрацій охопили п'ять регіонів.