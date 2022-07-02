Для українців на окупованих територіях запровадили зміни – що тепер недоступно

Окупанти збирають з українців гроші за послуги, яких не надавали / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Самопроголошені керівники комунальних підприємств та компаній-постачальників світла й газу на тимчасово окупованих територіях України збирають гроші з населення.

Як повідомили на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), загарбники відбирають в людей готівку або змушують робити перерахунки онлайн нібито як оплату за надані комунальні послуги.

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Для збору грошей використовують окупаційні банки, які самостійно відкрили на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

У НКРЕКП попередили українців, що перерахування коштів за надані житлово-комунальні послуги на рахунки підконтрольних окупаційній владі банківських установ або сплата готівкою не зараховується як оплата.

"Сплата за вказані послуги має відбуватись виключно на рахунки електро-, газопостачальних та комунальних підприємств, відкриті у встановлений законодавством України спосіб", – резюмували в комісії.

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"Нафтогаз" звернувся до клієнтів

Водночас українська газопостачальна компанія "Нафтогаз" звернулась до своїх клієнтів із проханням передати їм показники лічильників. Це потрібно для того, щоб у квитанціях правильно нарахували об’єми спожитого газу.

Передати показники потрібно з 1 до 5 липня. Такі дати діятимуть для нових клієнтів щомісяця.

Надати інформацію слід оператору газороздільних мереж (облгазу). Працівники цих компаній приходять до населення знімати дані лічильника, перевіряти стан обладнання тощо.

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Щоб передати показники, достатньо зайти на сайт чи в чат-бот облгазу або зателефонувати в контакт-центр компанії. Ці дані "Нафтогаз" потім отримає від операторів ГРМ для формування рахунків споживачам.

Такої процедури вимагає законодавство і якщо клієнт не передав вчасно покази, оператор ГРМ завантажує на платформу граничні об’єми споживання відповідно до Кодексу ГРМ.

"Сьогодні" раніше розповідали, чому росіяни не зможуть скористатися новими банкнотами в терміналах та банкоматах, а також писали, як дефіцит відбивається на поведінці населення країни-агресора.