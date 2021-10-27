Для українців змінили правила реєстрації авто

Не обов'язково реєструвати авто за місцем проживання / Фото: Колаж: Сьогодні

У сервісних центрах МВС для українців спростили правила реєстрації автомобілів. Тепер у будь-якому місті України можна поставити авто на облік та отримати номери до нього

Про це Головний сервісний центр повідомив у Facebook.

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Для того, щоб зареєструвати авто за спрощеною процедурою, потрібно записатися в електронну чергу та відвідати сервісний центр МВС.

"Принцип екстериторіальності було запроваджено саме для розширення меж вашої волі та комфорту. І головне – не переживайте за відповідність номерних знаків місцю вашої реєстрації, тепер можна їздити з номерними знаками у будь-якій області", – заявили в МВС.

Реєстрація авто в Україні

У минулому місяці свої перші реєстраційні номери отримали 145 нових та 748 вживаних автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Проти торішнього показника вересневий попит на нові електромобілі зріс у 2,5 раза.

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Найпопулярніші електрокари в українців:

Nissan Leaf – 28 реєстрацій;

Hyundai Ioniq – 12 реєстрацій;

Nissan Sylphy – 11 реєстрацій;

JAC iEVS4 та Porsche Taycan – по 10 реєстрацій;

BMW i3 та Mercedes-Benz EQC – по 9 реєстрацій.

Раніше ми писали, що Верховна Рада знизила податки на розмитнення "євроблях", але скористатися цією можливістю можуть не всі.

В Україні знизився попит на так звані євробляхи і зросла зацікавленість в автомобілях із США.