Для українців змінили правила реєстрації авто

Не обов'язково реєструвати авто за місцем проживання / Фото: Колаж: Сьогодні
У сервісних центрах МВС для українців спростили правила реєстрації автомобілів. Тепер у будь-якому місті України можна поставити авто на облік та отримати номери до нього
Про це Головний сервісний центр повідомив у Facebook.
Для того, щоб зареєструвати авто за спрощеною процедурою, потрібно записатися в електронну чергу та відвідати сервісний центр МВС.
"Принцип екстериторіальності було запроваджено саме для розширення меж вашої волі та комфорту. І головне – не переживайте за відповідність номерних знаків місцю вашої реєстрації, тепер можна їздити з номерними знаками у будь-якій області", – заявили в МВС.
Реєстрація авто в Україні
У минулому місяці свої перші реєстраційні номери отримали 145 нових та 748 вживаних автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Проти торішнього показника вересневий попит на нові електромобілі зріс у 2,5 раза.
Найпопулярніші електрокари в українців:
- Nissan Leaf – 28 реєстрацій;
- Hyundai Ioniq – 12 реєстрацій;
- Nissan Sylphy – 11 реєстрацій;
- JAC iEVS4 та Porsche Taycan – по 10 реєстрацій;
- BMW i3 та Mercedes-Benz EQC – по 9 реєстрацій.
Раніше ми писали, що Верховна Рада знизила податки на розмитнення "євроблях", але скористатися цією можливістю можуть не всі.
В Україні знизився попит на так звані євробляхи і зросла зацікавленість в автомобілях із США.