"Дія" запускає оновлену послугу: як тепер допомогти українській армії

Через послугу можна допомогти українській армії / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

"Дія" запускає оновлену послугу — "Повернись живим". Відтепер гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

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Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці "єПідтримки". Зробити це можна за посиланням.

"У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ", — написав Федоров.

Він також зазначив, що внески українців на потреби армії б’ють рекорди. Лише 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд "Повернись живим".

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"За одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік", —зауважив міністр.

Ви можете також переказати кошти через "єПідтримку", якщо у вас є картка Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку.

Нагадаємо, що скористатись єПідтримкою можна, якщо у вас є "зелений" COVID-сертифікат у застосунку "Дія".

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Як "тисячею Зеленського" розрахуватися за газ

Українці старші за 60 років отримали можливість оплатити "тисячею Зеленського" комунальні послуги, зокрема і платіжки за газ. З 28 лютого таку змогу матимуть і люди з 1 та 2 групами інвалідності.

Офлайн заплатити з картки "єПідтримка" можна за допомогою платіжних терміналів самообслуговування. Алгоритм дій не відрізняється від звичайної плати за комуналку, потрібно лише вказати реквізити потрібної картки.

Спочатку знайдіть термінал самообслуговування і в меню серед послуг оберіть "Комунальні платежі", далі алгоритм дій такий:

виберіть потрібну послугу. В нашому випадку – сплатити за газ;

оберіть підприємство, куди проводиться платіж;

заповніть усі реквізити;

виберіть спосіб оплати, тобто картка;

введіть суму поповнення та підтвердіть переказ.

Де можна оплатити рахунок за газ онлайн:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber та Telegram;

через сайти та мобільні додатки банків;

за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Раніше ми розповідали, що 25 лютого НБУ зупинив операції з російським та білоруським рублем, а також ми писали, як взагалі жителі столиці реагували на перший день війни.