"Дія" знову оновилася та запустила комплексну послугу – хто і як може скористатися

Застосунок "Дія" поповнився ще однією послугою / Фото: Getty Images, Новое время, Колаж: Сьогодні

Українці, які через війну змушені були покинути рідні домівки та перебратися в інші області, можуть оформити статус внутрішньо переміщеної особи.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зараз ця послуга доступна на сайті в та застосунку "Дія".

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Статус ВПО дозволить громадянам отримати виплати від держави для себе і своїх дітей.

Підтримка українців

Щомісяця переселенцям, які офіційно зареєстровані, платитимуть 2000 грн. За кожну дитину нараховуватимуть ще 3000 грн підтримки.

Гроші надходитимуть на картку "єПідтримка". Їх можна буде зняти з рахунку або витратити на онлайн-покупки чи розрахуватися в магазині.

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Комплексною послугою можуть скористатися лише ті переселенці, які перебувають в Україні та досі не оформили статус ВПО. Згодом планують розширити дію програми на усіх людей, які втекли від війни.

Як отримати статус та допомогу для внутрішньо переміщених осіб: дивіться відео

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Оформлення виплат

Перш ніж отримати виплати від держави, переселенці повинні зареєструвати свій статус онлайн у "Дії" або через ЦНАП. В інтернеті послугою можуть скористатися українці, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт.

На облік можуть стати переселенці з таких областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська та м. Київ, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська. У застосунку потрібно скористатися своїм електронним документом, вказати актуальну адресу та підтвердити геолокацію. Оформити статус у такий спосіб можна й для дитини.

Якщо оформляти документи через ЦНАП чи відділ соцзахисту, потрібно мати з собою документ на підтвердження громадянства та реєстрації місця проживання.

Після отримання статусу ВПО, у мобільному додатку потрібно натиснути "Хочу отримувати допомогу" й оформити заявку. Гроші зараховуватимуть на електронну картку "єПідтримка", її також можна оформити в "Дії", прив’язавши до рахунку в українському банку.

"Сьогодні" також писали, хто з переселенців має право на виплату 33 тис. грн, і розповідали, як отримати допомогу на карту Ощадбанку.