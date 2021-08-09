DHL "озеленюється". Поштовий гігант вирішив використовувати електролітаки

Поштово-логістична компанія DHL зробила замовлення на велику партію електричних літаків – це потрібно для скорочення шкідливих викидів в атмосферу

DHL закупить електролітаки / Фото: DHL/Eviation/Handout via REUTERS, KOEN VAN WEEL/ANP/AFP via Getty Images

Німецька транснаціональна поштово-логістична компанія DHL International GmbH отримає першу партію електролітаків у 2024 році. При цьому електролітак моделі Alice здійснить свій перший тестовий політ вже в 2021 році.

Виробляти авіалайнери буде американська авіабудівна компанія Eviation Aircraft Ltd, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Електрифікація всіх видів транспорту грає вирішальну роль в досягненні нульових шкідливих викидів в атмосферу", – заявив головний виконавчий директор DHL Express Джон Пірсон.

Замовлення на поставку партії електролітаків є частиною плану Deutsche Post AG – компанії, що володіє DHL International GmbH, зі скороченню викидів вуглекислого газу до 2030 року. Deutsche Post AG виділила на ці цілі 7 млрд євро (8,3 млрд доларів).

Що це за літаки

Alice зможе перевозити до 1200 кг вантажу на відстань не більше 815 км. 30 хвилин зарядки літака вистачить на годину польоту. Літак вміщатиме також 9 пасажирів і двох членів екіпажу. Двигун живиться від інноваційного алюміній-повітряного (літій-іонного) акумулятора.

Так виглядає прототип електросамолета Alice / Фото виробника

Eviation Aircraft показала перепроектований електролітак Alice 1 липня 2021. Цей дизайн компанія планує використовувати для його серійного виробництва. Компанія планує перший політ на 2021 рік, а до 2024 року збирається ввести літак в комерційну експлуатацію.

Авіація вважається одним з найбільш проблемних видів транспорту з точки зору скорочення викидів вуглекислого газу. Згідно зі статистикою Євросоюзу, 3,8% всіх шкідливих викидів доводиться на саме авіаперевезення.

Електричні літаки вважаються більш екологічними і простими в обслуговуванні, ніж звичайні.

Нагадаємо, DHL – далеко не єдина європейська компанія, яка вирішила зробити "зелений перехід". Наприклад, недавно стало відомо, що швейцарський SOCAR буде виробляти зелений водень.

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