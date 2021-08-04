Світові інвестиції в енергію сонця та вітру вийшли на рекорд

Темпів розвитку зеленої енергетики все ще недостатньо для зменшення викидів вуглекислого газу, вважають аналітики

Вкладення в зелену енергетику ростуть / Фото: Pixabay, freepik.com

Глобальні інвестиції в відновлювану енергетику склали 174 млрд доларів за перші шість місяців 2021 року. Це на 1,8% вище, ніж у першому півріччі минулого року. Показник є рекордним за всю історію, свідчать дані BloombergNEF.

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Втім, за даними аналітиків, нинішніх темпів інвестування в поновлювані джерела енергії (ПДЕ) все одно недостатньо для істотного уповільнення зростання викидів СО 2 .

"Інвестиції у відновлювану енергетику встояли перед наслідками пандемії... Чого не скажеш про інші сектори в сфері енергетики, де ми спостерігали безпрецедентну волатильність", – зазначив глава аналітичного відділу в BloombergNEF Альберт Ченг.

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При цьому він також підкреслив, що зростання на 1,8% "мало про що говорить" і вказав на необхідність різкого нарощування інвестицій в ПДЕ на глобальному рівні, щоб стати на шлях кліматичної нейтральності.

Втім, інші аналітики вважають, що завдяки здешевленню виробництва поновлювані джерела стануть лідирувати на ринку вже в недалекому майбутньому. За їхніми прогнозами, до 2050 року на зелену енергетику буде припадати більше половини світового виробництва електроенергії.

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Частка світової електроенергії з поновлюваних джерел вже зросла з 18% у 2009 році до майже 28% у 2020 році.

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