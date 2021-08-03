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Не тільки Європа. Які країни виявилися лідерами й аутсайдерами "зеленого переходу"

3 серпня 2021 17:13

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Аналітики оцінили частку поновлюваних джерел енергії в різних державах

Світ готується до вуглецевої нейтральності

Світ готується до вуглецевої нейтральності / Фото: freepik.com

Норвегія за підсумками 2021 рік залишається країною з найвищою часткою поновлюваних джерел енергії в світі – 56%. За нею йдуть не європейські держави – Бразилія і Нова Зеландія. А найгіршою країною світу за цим показником назвали Сінгапур, де 98% енергії виробляється з викопного палива.

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Про це свідчать результати дослідження, проведеного платформою Utility Bidder на основі даних Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), пише Euronews.Green.

Аналітики враховували такі викопні види палива:

  • вугілля;
  • нафту;
  • природний газ.

В якості зеленої альтернативи розглядалися:

  • біопаливо;
  • вітроенергетика;
  • сонячна енергетика;
  • гідроенергетика.

Топ країн з найвищою часткою зеленої енергії

  1. Норвегія – в основному це гідроенергетика, тільки її частка становить 45%.
  2. Бразилія – біопаливо й енергія з відходів з часткою в 32%
  3. Нова Зеландія – вітроенергетика і сонячна енергетика з часткою в 25%.

Визначені "зелені" лідери
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Визначені "зелені" лідери

Аутсайдери "зеленого" рейтингу

  1. Сінгапур с- 98% -ва залежність від викопного палива.
  2. Австралія – 93%.
  3. ПАР – 91%.

Люксембург і Нідерланди займають четверте і п'яте місця з 90% залежністю від викопного палива. І, якщо Сінгапур залежить в основному від нафти, то ці держави використовують здебільшого природний газ.

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Аналітики вважають, що завдяки здешевлення виробництва поновлювані джерела стануть лідирувати на ринку вже в недалекому майбутньому. За їхніми прогнозами, до 2050 року на зелену енергетику буде припадати більше половини світового виробництва електроенергії.

Частка світової електроенергії з поновлюваних джерел вже зросла з 18% у 2009 році до майже 28% у 2020 році.

Нагадаємо, в цілому в найближчі роки Європа витратить 22 млрд євро на вирішення проблем зміни клімату. Для цього Єврокомісія нещодавно заснувала заснувала 11 промислових партнерств.

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