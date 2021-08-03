Не тільки Європа. Які країни виявилися лідерами й аутсайдерами "зеленого переходу"

Світ готується до вуглецевої нейтральності / Фото: freepik.com

Норвегія за підсумками 2021 рік залишається країною з найвищою часткою поновлюваних джерел енергії в світі – 56%. За нею йдуть не європейські держави – Бразилія і Нова Зеландія. А найгіршою країною світу за цим показником назвали Сінгапур, де 98% енергії виробляється з викопного палива.

Реклама

Про це свідчать результати дослідження, проведеного платформою Utility Bidder на основі даних Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), пише Euronews.Green.

Аналітики враховували такі викопні види палива:

вугілля;

нафту;

природний газ.

В якості зеленої альтернативи розглядалися:

біопаливо;

вітроенергетика;

сонячна енергетика;

гідроенергетика.

Топ країн з найвищою часткою зеленої енергії

Норвегія – в основному це гідроенергетика, тільки її частка становить 45%. Бразилія – біопаливо й енергія з відходів з часткою в 32% Нова Зеландія – вітроенергетика і сонячна енергетика з часткою в 25%.

Реклама Визначені "зелені" лідери

Аутсайдери "зеленого" рейтингу

Сінгапур с- 98% -ва залежність від викопного палива. Австралія – 93%. ПАР – 91%.

Люксембург і Нідерланди займають четверте і п'яте місця з 90% залежністю від викопного палива. І, якщо Сінгапур залежить в основному від нафти, то ці держави використовують здебільшого природний газ.

В тренді Нові тарифи на газ і сюрпризи від долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Аналітики вважають, що завдяки здешевлення виробництва поновлювані джерела стануть лідирувати на ринку вже в недалекому майбутньому. За їхніми прогнозами, до 2050 року на зелену енергетику буде припадати більше половини світового виробництва електроенергії.

Частка світової електроенергії з поновлюваних джерел вже зросла з 18% у 2009 році до майже 28% у 2020 році.

Нагадаємо, в цілому в найближчі роки Європа витратить 22 млрд євро на вирішення проблем зміни клімату. Для цього Єврокомісія нещодавно заснувала заснувала 11 промислових партнерств.

Реклама

Читайте інші матеріали по темі:

А про те, як виглядає найпотужніша плавуча турбіна для виробництва струму, яку запустили в Шотландії, дізнавайтеся з відео: