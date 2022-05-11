Гроші для переселенців: хто може отримати допомогу від держави у травні

Коротко про те, хто з переселенців може отримати допомогу у травні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У травні змінились правила надання підтримки від держави внутрішньо переміщеним особам.

Як повідомили у Мінреінтеграції, отримувати щомісячну грошову допомогу мають право кілька категорій громадян.

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Це українці, які переселилися з територій, де ведуться бойові дії чи з тимчасово окупованих або оточених ворогами.

Окрім цього, на допомогу можуть розраховувати українці, чиє житло зруйноване чи непридатне для проживання у зв’язку з пошкодженням. Важливий нюанс – громадяни мають подати заявку на відшкодування втраченої нерухомості.

Розмір допомоги

Фіксований розмір грошової допомоги від держави переселенцям становить 2000 грн на місяць. Люди з інвалідністю та діти можуть отримати по 3000 грн.

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Одноразові виплати від "Укрзалізниці" надають людям, яких евакуювали з районів проведення бойових дій. Місцева влада надає одноразову грошову підтримку людям, які проживають в деокупованих регіонах.

За березень-квітень гроші надають українцям, які перемістилися зі східних, північних, південних та центральних областей. З травня – лише тим, що виїхали з районів, де тривають бої.

Що потрібно для отримання грошей?

Для зарахування грошей переселенцям, потрібно оформити такий статус. При собі мати документи:

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аналоговий чи цифровий паспорт в "Дії";

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дитини, підійде також документ у "Дії".

Якщо документів з певних причин людина не має, особу отримувача допомоги можуть підтвердити двоє інших українців. Для цього вони мають надати аналогічний перелік своїх документів.

Кожен внутрішньо переміщений громадянин України може отримати лише один вид допомоги. Якщо переселенцю нараховують щомісячні виплати, він не може розраховувати на одноразову підтримку.

Інфографіка щодо особливостей виплат переселенцям у травні, Мінреінтеграції

Допомога від ООН

Українцям також нараховують грошову підтримку від Агентства ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine). Суму можна отримати на картку ПриватБанку через PrivatMoney.

Фінансову підтримку надають українцям, які через війну змушені були покинути власні домівки. На кожного члена родини передбачено 2220 грн – їх надають внутрішньо переміщеним особам в Україні.

"Вся сума допомоги буде перерахована одному члену родини відразу за 3 місяці", – зазначили в ПриватБанку.

Раніше "Сьогодні" розповідали, як українці, що постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців (NRC).

Найвразливіші групи українців під час дії воєнного стану можуть розраховувати на підтримку у рамках програми Мінсоцполітики разом з місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України.