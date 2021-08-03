День Незалежності: як працюватимуть ПриватБанк, Ощадбанк та інші банки

Українці відпочиватимуть чотири дні поспіль – з 21 по 24 серпня

ПриватБанк і Ощадбанк зможуть проводити платежі на міжбанку майже цілодобово. Колаж: "Сьогодні"

У зв'язку зі святкуванням Дня незалежності на українців чекає додатковий вихідний, тому робочий день для банківської системи з понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня.

Про це пише UBR.

Як здійснюватимуться банківські перекази

З 21 по 24 серпня включно міжбанківські перекази через систему електронних платежів (СЕП) будуть здійснюватися датою 25 серпня;

23 серпня банки можуть здійснювати касові операції;

міжбанківські перекази через СЕП 28 серпня будуть здійснюватися датою цього банківського дня.

Водночас фінустанови, ПриватБанк і Ощадбанк зокрема, зможуть проводити платежі на міжбанку в святкові дні майже цілодобово. Також безперебійно працюватимуть і банкомати.

Нагадаємо, державний Ощадбанк за січень-травень 2021 року лише активно закривав свої відділення, але і видав кредитів на загальну суму 2,6 млрд грн, що в 2,6 разу більше, ніж за аналогічний період 2020 року (1,1 млрд грн).

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Також раніше ПриватБанк почав підвищення тарифів на перекази через "Приват24" з 1 грн до 0,5% від суми (не менш трьох і не більше 200 гривень).

А про недавній технічний збій у ПриватБанку дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":