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Ощадбанк майже втричі наростив кредитування українців: куди йдуть гроші

4 червня, 18:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Найбільш активно кредитували сільське господарство, торгівлю і виробництва, а також промпереработку

Державний Ощадбанк за січень-травень 2021 року, не тільки активно закривав свої відділення, а й видав кредитів на загальну суму 2,6 млрд грн, що в 2,6 разу більше, аніж за аналогічний період 2020 роки (1,1 млрд грн).

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Про це повідомила прес-служба банку.

У банку розповіли, що за перші п'ять місяців року кредитний портфель, виданий мікро-, малому та середньому бізнесу, виріс на 1,2 млрд, або на 20,7%, – до 7 млрд грн.

Зростання портфеля зумовлене активною участю Ощадбанку в різних програмах підтримки підприємництва, зокрема в держпрограмі "Доступні кредити 5-7-9%".

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Окрім того, кількість партнерських програм Ощадбанку з виробниками техніки і засобів захисту рослин сягнула 230, йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Мінфін повідомляв, що найактивнішими учасниками програми доступних кредитів є представники сільського господарства (49%), торгівлі і виробництва (23%) і промислової переробки (15%).

А в трійку лідерів з кредитування увійшли державний ПриватБанк з 5400 договорів на 4 млрд грн, Ощадбанк – 2025 угод на 4 млрд і комерційний Райффайзен банк Аваль – 1800 угод на 7,7 млрд грн.

Нагадаємо, про що ще повідомляли новини "Сьогодні":

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