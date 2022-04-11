Дефолт за зовнішнім боргом Росії вже настав – CNN

Аналітики прогнозують крах економіки РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія допустила вибірковий дефолт за своїм зовнішнім боргом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's.

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Повідомляється, що РФ не змогла здійснити виплати у доларах власникам облігацій. Росія намагалася заплатити у рублях за дві номіновані у доларах облігації з терміном погашення 4 квітня.

Агентство S&P заявило, що це рівносильно "вибірковому дефолту", оскільки інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в "долари, еквівалентні сумам, що належало сплатити спочатку".

Згідно з S&P, вибірковий дефолт оголошується, коли не виконано конкретне зобов'язання, але не по всьому боргу.

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Москва має 30-денний пільговий період з 4 квітня для виплати коштів і відсотків, але S&P не очікує, що РФ виконає свої зобов'язання, враховуючи західні санкції, які підривають її "готовність і технічні можливості дотримуватися умов".

Аналітики прогнозують крах російської економіки

Росія наближається до першого за століття зовнішнього дефолту, з кожним тижнем – дедалі ближче.

Аналітики вказують на проблеми з облігаціями Росії та страхуванням боргу. Це зв'язано з тим що:

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в американських банках із рахунків Росії перестали виплачувати доларові борги;

обмеження в країні посилили;

Росія порушила умови двох облігацій та виплат інвесторам у рублях.

Дефолту в РФ західні експерти чекали одразу після вторгнення агресора до України. Тоді з країни вийшли масштабні гравці, а активи банків, компаній та олігархів заморозили.

Великий удар завдало заморожування валютних резервів Центробанку РФ, що ізолювало країну від світової фінансової системи. Однак все ще можливі несподівані повороти, наприклад, оголошення платежу технічним або конвертування рублів у долари для кредиторів.

1998 року Росія пережила дефолт за внутрішнім боргом. А за зовнішнім боргом це буде вперше після революції 1917 року. Станом на 9 квітня агентство S&P понизило рейтинги РФ в іноземній валюті – тепер країна зі статусом "вибіркового дефолту".