Цифровий паспорт в "Дії": як отримати ID-карту – інструкція

Для отримання цифрового паспорта необхідно звернутися в ЦНАП, підрозділ Державної міграційної служби або в центр "Паспортний сервіс"

Процес отримання ID-паспорта недовгий. Колаж: Сьогодні "

Вже з 24 серпня в Україні будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад через додаток "Дія". Незважаючи на те, що паспорт-книжечку в додаток "Дія" додати не можна, його можна замінити на сучасну ID-карту.

Як говориться в ролику "Дія. Влоги", процес отримання ID-картки не складний.

Як отримати ID-карту в центрі "Паспортний сервіс"

візьміть документ, який може підтверджувати вашу особистість: закордонний паспорт, водійське посвідчення, атестат, диплом про вищу освіту, свідоцтво про шлюб, особову картку працівника (на вибір);

документ, який може підтверджувати вашу особистість: закордонний паспорт, водійське посвідчення, атестат, диплом про вищу освіту, свідоцтво про шлюб, особову картку працівника (на вибір); заповніть заяву і передайте його адміністратору;

заяву і передайте його адміністратору; після перевірки документів і отримання відповідного номерки підійдіть до віконця.

Після того, як співробітник паспортного сервісу перенесла всі паспортні дані, а ви їх перевірили, необхідно сформувати заяву.

Далі необхідно:

сфотографуватися;

дати відбитки вказівних пальців;

перевірити і підписати заяву.

Цей процес займає всього 5-7 хвилин.

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Далі вам видають документи, які знадобляться для отримання ID-карти. Отримуєте ID за 20 або 10 робочих днів у разі термінового оформлення.

Перехід України в режим paperless

З 24 серпня набуває чинності закон, згідно з яким чиновники більше не зможуть вимагати паперові документи:

будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад через додаток "Дія";

цифровий паспорт стає повноцінним юридичним аналогом звичайного паперового паспорта;

у кожної організації повинні бути зчитувальні пристрої, які дозволять розшифрувати інформацію про власника паспорта з системи "Дія".

Як раніше заявляв міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, Україна першою в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону.

Раніше деякі українці скаржилися, що у них крадуть дані через "Дія". Чиновники запевняють, що це неможливо.