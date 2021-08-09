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Цифровий паспорт в "Дії": як отримати ID-карту – інструкція

9 серпня, 12:43

Юлія Ляхова

Для отримання цифрового паспорта необхідно звернутися в ЦНАП, підрозділ Державної міграційної служби або в центр "Паспортний сервіс"

Процес отримання ID-паспорта недовгий. Колаж: Сьогодні "

Вже з 24 серпня в Україні будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад через додаток "Дія". Незважаючи на те, що паспорт-книжечку в додаток "Дія" додати не можна, його можна замінити на сучасну ID-карту.

Як говориться в ролику "Дія. Влоги", процес отримання ID-картки не складний.

Як отримати ID-карту в центрі "Паспортний сервіс"

Після того, як співробітник паспортного сервісу перенесла всі паспортні дані, а ви їх перевірили, необхідно сформувати заяву.

Далі необхідно:

Цей процес займає всього 5-7 хвилин.

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Далі вам видають документи, які знадобляться для отримання ID-карти. Отримуєте ID за 20 або 10 робочих днів у разі термінового оформлення.

Перехід України в режим paperless

З 24 серпня набуває чинності закон, згідно з яким чиновники більше не зможуть вимагати паперові документи:

Як раніше заявляв міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, Україна першою в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону.

Раніше деякі українці скаржилися, що у них крадуть дані через "Дія". Чиновники запевняють, що це неможливо.

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