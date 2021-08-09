Цифровий паспорт в "Дії": як отримати ID-карту – інструкція

Процес отримання ID-паспорта недовгий. Колаж: Сьогодні "
Вже з 24 серпня в Україні будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад через додаток "Дія". Незважаючи на те, що паспорт-книжечку в додаток "Дія" додати не можна, його можна замінити на сучасну ID-карту.
Як говориться в ролику "Дія. Влоги", процес отримання ID-картки не складний.
Як отримати ID-карту в центрі "Паспортний сервіс"
- візьміть документ, який може підтверджувати вашу особистість: закордонний паспорт, водійське посвідчення, атестат, диплом про вищу освіту, свідоцтво про шлюб, особову картку працівника (на вибір);
- заповніть заяву і передайте його адміністратору;
- після перевірки документів і отримання відповідного номерки підійдіть до віконця.
Після того, як співробітник паспортного сервісу перенесла всі паспортні дані, а ви їх перевірили, необхідно сформувати заяву.
Далі необхідно:
- сфотографуватися;
- дати відбитки вказівних пальців;
- перевірити і підписати заяву.
Цей процес займає всього 5-7 хвилин.
Далі вам видають документи, які знадобляться для отримання ID-карти. Отримуєте ID за 20 або 10 робочих днів у разі термінового оформлення.
Перехід України в режим paperless
З 24 серпня набуває чинності закон, згідно з яким чиновники більше не зможуть вимагати паперові документи:
- будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад через додаток "Дія";
- цифровий паспорт стає повноцінним юридичним аналогом звичайного паперового паспорта;
- у кожної організації повинні бути зчитувальні пристрої, які дозволять розшифрувати інформацію про власника паспорта з системи "Дія".
Як раніше заявляв міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, Україна першою в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону.
Раніше деякі українці скаржилися, що у них крадуть дані через "Дія". Чиновники запевняють, що це неможливо.
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