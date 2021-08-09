Цифровой паспорт в "Дії": как получить ID-карту – инструкция

Процесс получения ID-паспорта недолгий. Коллаж: Сегодня"
Уже с 24 августа в Украине любой документ можно будет предоставить в электронном виде – например через приложение "Дія". Несмотря на то, что паспорт-книжечку в приложение "Дія" добавить нельзя, его можно заменить на современную ID-карту.
Как говорится в ролике "Дія. Влог", процесс получения ID-карты не сложный.
Как получить ID-карту в центре "Паспортный сервис"
- возьмите документ, который может подтверждать вашу личность: загранпаспорт, водительское удостоверение, аттестат, диплом о высшем образовании, свидетельство о браке, личную карточку работника (на выбор);
- заполните заявление и передайте его администратору;
- после проверки документов и получения соответствующего номерка подойдите к окошку.
После того, как сотрудник паспортного сервиса перенесла все паспортные данные, а вы их проверили, необходимо сформировать заявление.
Далее необходимо:
- сфотографироваться;
- дать отпечатки указательных пальцев;
- проверить и подписать заявление.
Этот процесс занимает всего 5-7 минут.
Далее вам выдают документы, которые понадобятся для получения ID-карты. Получаете ID за 20 или 10 рабочих дней в случае срочного оформления.
Переход Украины в режим paperless
С 24 августа вступает в силу закон, согласно которому чиновники больше не смогут требовать бумажные документы:
- любой документ можно будет предоставить в электронном виде – например через приложение "Дія";
- цифровой паспорт становится полноценным юридическим аналогом обычного бумажного паспорта;
- у каждой организации должны быть считывающие устройства, которые позволят расшифровать информацию о владельце паспорта из системы "Дія".
Как ранее заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному на уровне закона.
Ранее некоторые украинцы жаловались, что у них крадут данные через "Дія". Чиновники уверяют, что это невозможно.
Новости на эту же тему: