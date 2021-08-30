Чиновники "Укрзалізниці" привласнили майже 2 млн грн з зарплат підлеглих

СБУ викрила схему привласнення бюджетних грошей в "Укрзалізниці". Колаж: "Сьогодні"

Чиновники однієї з філій "Укрзалізниці" в Харківській області заробили майже 2 млн грн на підлеглих, нараховану заробітну плату яких привласнювали протягом декількох років.

Схему привласнення бюджетних коштів "Укрзалізниці" викрила СБУ.

Що відомо про злочинну схему

До злочинної схеми причетні співробітники структурного підрозділу філії "Пасажирська компанія", які вносили недостовірні відомості в офіційні документи протягом останніх років. Незаконно нараховану підлеглим зарплату вони привласнювали.

В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України тривають оперативно-слідчі дії.

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Скандал в "Укрзалізниці"

Група шахраїв, що складається з 15 чиновників АТ "Укрзалізниця", постане перед судом. Мова йде про викриття злочинних схем влітку 2020 року. Обвинувальний акт щодо організаторів і учасників угоди відправили до суду.

Серед зловмисників:

колишній виконуючий обов'язки голови правління підприємства, 100% акцій якого внесені в статутний капітал АТ "Укрзалізниця";

керівники структурних підрозділів держустанови (колишні і нинішні);

начальники моторвагонних депо регіональних філій.

Раніше РНБО ухвалила протокольне доручення Кабінету міністрів розібратися зі станом справ "Укрзалізниці" і в разі потреби вжити кардинальні, в тому числі кадрові рішення.