Чиновники "Укрзализныци" присвоили почти 2 млн грн из зарплат подчиненных

СБУ разоблачила схему присвоения бюджетных денег в "Укрзализныци". Коллаж: "Сегодня"

Чиновники одного из филиалов "Укрзализныци" в Харьковской области заработали почти 2 млн грн на подчиненных, начисленную заработную плату которых присваивали в течение нескольких лет.

Схему присвоения бюджетных средств "Укрзализныци" разоблачила СБУ.

Что известно о преступной схеме

К преступной схеме причастны сотрудники структурного подразделения филиала "Пассажирская компания", которые вносили недостоверные сведения в официальные документы в течение последних лет. Незаконно начисленную подчиненным зарплату они присваивали.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины продолжаются оперативно-следственные действия.

Реклама

Скандал в "Укрзализныци"

Группа мошенников, состоящая из 15 чиновников АО "Укрзализныця", предстанет перед судом. Речь идет о разоблачениях преступных схем летом 2020 года. Обвинительный акт в отношении организаторов и участников сделки отправили в суд.

Среди злоумышленников:

бывший исполняющий обязанности председателя правления предприятия, 100% акций которого внесены в уставный капитал АО "Укрзализныця";

руководители структурных подразделений госучреждения (бывшие и нынешние);

начальники моторвагонных депо региональных филиалов.

Ранее СНБО принял протокольное поручение Кабинету министров разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые решения.