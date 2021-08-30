Чиновники "Укрзализныци" присвоили почти 2 млн грн из зарплат подчиненных

СБУ разоблачила схему присвоения бюджетных денег в "Укрзализныци". Коллаж: "Сегодня"
Чиновники одного из филиалов "Укрзализныци" в Харьковской области заработали почти 2 млн грн на подчиненных, начисленную заработную плату которых присваивали в течение нескольких лет.
Схему присвоения бюджетных средств "Укрзализныци" разоблачила СБУ.
Что известно о преступной схеме
К преступной схеме причастны сотрудники структурного подразделения филиала "Пассажирская компания", которые вносили недостоверные сведения в официальные документы в течение последних лет. Незаконно начисленную подчиненным зарплату они присваивали.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины продолжаются оперативно-следственные действия.
Скандал в "Укрзализныци"
Группа мошенников, состоящая из 15 чиновников АО "Укрзализныця", предстанет перед судом. Речь идет о разоблачениях преступных схем летом 2020 года. Обвинительный акт в отношении организаторов и участников сделки отправили в суд.
Среди злоумышленников:
- бывший исполняющий обязанности председателя правления предприятия, 100% акций которого внесены в уставный капитал АО "Укрзализныця";
- руководители структурных подразделений госучреждения (бывшие и нынешние);
- начальники моторвагонных депо региональных филиалов.
Ранее СНБО принял протокольное поручение Кабинету министров разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые решения.