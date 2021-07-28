Продавали должность за 70 тыс. долларов. В Киеве поймали взяточников из "Укрзализныци"

История тянется уже четыре года. Одного из фигурантов задержали на горячем, а второго пришлось искать

Дело чиновника разбирают в суде с 2018 года / Фото: пресс-служба прокуратуры, Укрзализныця

В Киеве завершили расследование по делу еще одного опального чиновника "Укрзализныци" и его сообщника. Они требовали взятку за трудоустройство в компанию – 70 тыс. долларов. Чиновника задержали на горячем еще несколько лет назад, но его сообщник, выполнявший роль посредника, долго скрывался от правоохранителей. Теперь поймали и его.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Сейчас обвинительный акт в отношении пособника направлен в Голосеевский районный суд Киева, там он будет рассмотрен по сути. Обвинительный акт в отношении чиновника "Укрзализныци" находится на рассмотрении суда с 2018 года.

История взятки

"В июле 2017 года в АО "Украинская железная дорога" обратился гражданин, который изъявил желание трудоустроиться на вакантную должность начальника одного из управлений регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" ... Узнав об этом, первый заместитель начальника одного из департаментов приказал сообщнику разыскать этого гражданина и предложить ему условия трудоустройства", - отмечают в прокуратуре.

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Аппетиты коррупционеров увеличивались:

сначала предлагалось передать 30 тыс. долларов;

через некоторое время они потребовали еще 40 тыс. долларов за "помощь в трудоустройстве".

"Чиновника задержали на горячем в помещении столичного ресторана после получения им 69,1 тыс. долларов. Посредник длительное время скрывался от следствия и вскоре правоохранителям удалось установить его местонахождение", – уточнили в прокуратуре.

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Задержание чиновника / Фото: пресс-служба прокуратуры

Напомним, ранее эксперты отмечали, что "Укрзализныця" находится в катастрофическом состоянии, и на это есть две причины – неэффективное управление и повальная коррупция.

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