Чорногорія посилила правила в'їзду для туристів з України (список документів)

Для в'їзду до Чорногорії тепер знадобиться тест на COVID-19 / Фото: Pixabay, REUTERS/Wolfgang Rattay

Чорногорія посилила правила в'їзду до країни для туристів відсьогодні, 24 серпня. Якщо до цього українські мандрівники могли відправитися до Чорногорії без тестів на коронавірус і без сертифікатів про вакцинацію, то тепер їм потрібно пред'являти такі документи.

У посольстві Чорногорії в Україні уточнили, що для в'їзду підійде будь-який з цих документів:

підтвердження, що людина повністю вакцинована або вакцинована першою дозою вакцини проти COVID-19; вимог до самої вакцини або дати вакцинації немає;

негативний ПЛР-тест не старше 72 годин;

негативний швидкий тест на антиген не старше 48 годин;

доказ того, що людина перехворіла на COVID-19 (минуло не менше 14 днів і не більше 180 днів після позитивного ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген).

Також вводяться внутрішні обмеження в країні щодо можливості організації урочистих заходів, відвідування театрів, музеїв, галерей за наявності одного з вищезазначених документів. Заборонена присутність понад 50 осіб на відкритому громадському місці.

Таке рішення влада Чорногорії прийняла у зв'язку з різким погіршенням епідеміологічної ситуації.

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Ці правила діятимуть як мінімум до 10 вересня.

Інші правила

Громадяни України можуть в'їжджати до Чорногорії без оформлення віз. Термін перебування – 90 днів протягом одного півріччя.

Біометричний закордонний паспорт не обов'язковий.

Закордонний паспорт повинен бути дійсним протягом 3 місяців і більше з дати передбачуваного виїзду з Чорногорії.

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При цьому найпопулярнішою країною для поїздок українців стала Польща. Її з початку 2021 року відвідали більше 1,9 млн українських громадян.

Крім того, значно зріс і потік туристів до України. Найбільше туристів, які відвідують Україну, прибуло з Європи і Азії. Часто навідуються і мандрівники з Північної Америки: