Ціни не зупиняються: в Україні значно подорожчали деякі продукти

Що відбувається з цінами на продукти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через повномасштабну війну з РФ в деяких регіонах України може виникнути дефіцит на певні продукти. А там, де всього вдосталь, зростають ціни, і переважно через логістику.

Так, у травні відносно квітня 2022 року зросла вартість деяких крупів, овочів та інших товарів. Про це йдеться у нових даних Держстату щодо споживчих цін в Україні.

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Як за місяць змінилися ціни

Дуже сильно зросла ціна на гречку. За кілограм у квітні ми платили 61,72 грн/кг, у травні – 69,25 грн/кг.

Також відчутно подорожчав рис. Якщо у квітні він коштував в середньому 40,11 грн/кг, то у травні вартість уже становила 46,63 грн/кг.

Різко зросла і вартість капусти білокачанної: з 22,73 грн/кг у квітні до 33,30 грн/кг у травні.

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Загалом ціни на овочі з квітня по травень змінились так:

цибуля ріпчаста: 18,61 грн/кг – 19,02 грн/кг;

буряк: 21,34 грн/кг – 23,15 грн/кг;

морква: 19,98 грн/кг – 22,28 грн/кг;

картопля: 10,23 грн/кг – 9,64 грн/кг.

Крім картоплі здешевшали такі продукти:

яловичина: 216,39 грн/кг – 211, 23 грн/кг;

птиця (тушки курячі): 76,04 грн/кг – 74,81 грн/кг;

ковбаси варені: 133,28 грн/кг – 131,14 грн/кг;

яйця (10 шт.): 24,80 грн – 19,39 грн.

Що стосується олії, то вона здорожчала лише на кілька копійок. Масло вершкове подорожчало десь на 1 грн. Також мінімально здорожчали молочні продукти та хліб.

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А от цукор здешевшав: з 29,04 грн/кг у квітні в наступному місяці ціна впала до 28,53 грн/кг.

Що буде з цінами на кавуни

Раніше "Сьогодні" розповідали, що кавуни в Україні будуть, але продаватимуть їх за досить високою ціною. А причина в тому, що Херсонська область потрапила під окупацією, і популярний продукт доведеться імпортувати.

За попередніми прогнозами, на початку сезону продажів вартість кавунів становитиме близько 60 грн/кг. Ближче до кінця літа – 25 грн/кг.

Ми також писали, що виробники молочної продукції не підвищують ціни, однак споживачам все одно доводиться платити більше. Така ситуація склалася через логістику.

У більшості випадків довозити товари звичними шляхами вже немає можливості, а нові дороги займають більше часу, ресурсів, і відповідно грошей, що й позначається на кінцевій ціні продукту. І загалом це стосується більшості категорій товарів.

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