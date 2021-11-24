Ціни на зерно в Україні злетіли: скільки вже коштує пшениця

Зерно дорожчає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні зросли ціни на основні зернові та деякі олійні культури. Вартість пшениці другого класу зросла до 9027 грн за тонну. Ще минулого тижня її максимальна ціна була 8738 грн за тонну.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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Які ще культури подорожчали:

кукурудза – 7291 грн за тонну;

пшениця, 3-й клас – 8698 грн за тонну;

соняшник – 19233 грн за тонну;

ріпак – 18697 грн за тонну.

Водночас ячмінь впав у ціні до 7238 грн., а вартість сої ніяк не змінилася, залишилася в межах 18 тис грн.

2020 року, в аналогічний період, ціна пшениці була майже на 1000 грн за тонну нижчою, ніж цього року.

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Експорт олійних культур на 1,409 млрд.

У період із січня по вересень 2021 року Україна експортувала олійних культур на загальну суму 1,409 млрд доларів (більше на 36%, ніж минулого року). Поки що лідируючу позицію щодо обсягів експорту товарів у цій групі займає ріпак – 1,7 млн. тонн на суму 1,063 млрд доларів.

"Німеччина продовжує утримувати лідируючу позицію в рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних олійних. Її частка в загальному експорті цієї продукції склала 21,5% на суму 308 млн. доларів", – розповів старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції ННЦ "Інститут аграрної економіки" Богдан Духницький.

Також нагадаємо, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим.