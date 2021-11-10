Ціни на зерно в Україні знову змінилися: скільки тепер коштує пшениця

В Україні зросли ціни на зерно / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні після подорожчання зернових та олійних культур, яке спостерігалося протягом попереднього тижня, знизилися ціни на пшеницю (фураж) та на сою. Всі інші культури або знову подорожчали, або ніяк не змінилися в ціні.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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Подорожчали такі культури:

Кукурудза – 7084 грн за тонну;

Пшениця, 2 клас – 8480 грн за тонну;

Пшениця, 3 клас – 8434 грн за тонну;

Ячмінь – 6857 грн за тонну;

Соняшник – 18 352 грн за тонну.

В Україні залишилися не засіяними 6% площі

За даними Мінагрополітики, озимими зерновими в Україні було засіяно 7,3 млн га, що становить 94% до прогнозної площі. Основну частину засіяної площі становить пшениця – 6,2 млн га, або 94% від прогнозу. Ячменем засіяно 924 тис. га (91%), житом – 158 тис. га (99%).

Лідери з намолоту зерна

Найбільше зерна намолотили в Одеській області – майже 4,9 млн тонн зерна, у Харківській – 4,7 млн ​​тонн та у Вінницькій – 4,6 млн тонн.

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Аграрії Донецької та Миколаївської областей закінчили збирання кукурудзи, а найвища врожайність по Хмельницькій області – 109,9 ц/га. Соняшник зібраний із площі 6,2 млн га (по Україні 95%) за врожайності 23,8 ц/га, намолочено понад 14,7 млн тонн насіння.

Також ми писали про те, що врожайність зернових культур 2021 року зросла на 18% порівняно з минулим.