Ціни на зерно підскочили: скільки тепер коштує пшениця в Україні

Зерно в Україні подорожчало / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні у четвер, 20 січня, зросли ціни на деякі основні зернові та олійні культури. Вартість пшениці другого класу досягла 8893 грн за тонну, а третього – 8863 грн/т.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

Які ще культури подорожчали 20 січня:

Кукурудза – 7616 грн/тонна.

Пшениця, фураж – 8308 грн/тонна.

Ячмінь – 7595 грн/тонна.

Соняшник – 19 446 грн/тонна.

Соя – 18 536 грн/тонна.

Горох – 8844 грн/тонна.

Водночас ціна ріпаку знизилася до 18 520 грн за тонну.

Зростання темпів експорту ячменю

У 2021/22 МР Україна значно збільшила темпи експорту ячменю. З початку сезону та до початку року було експортовано на 50% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Поточний сезон відрізняється активнішими відвантаженнями у першій половині сезону завдяки попиту зі сторони Китаю.

Як ми писали раніше, врожайність зернових культур 2021 року зросла на 18% порівняно із 2020 роком. Також повідомлялося, що за перші 11 місяців 2021 року Україна перевищила історичний максимум показника відвантажень, зафіксований за підсумками 2020 року.