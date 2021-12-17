Ціни на товари зростуть! Причина — тотальна заборона пластикових пакетів в Україні

Заборона пакетів вплине на цінники деяких товарів / Фото: Колаж: Сьогодні

Торговельні мережі відгеагують на заборону пластикових пакетів підвищенням цін на низку товарів.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив голова директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос.

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Він переконаний, що на законодавчому рівні пластикові пакети повинні бути виведені з обороту повністю. Адже товар цей небезпечний для здоровʼя людей та екології загалом.

Звісно підприємці, яким дорого обходиться екологічна заміна пластику, вимушені будуть підвищити ціни на продукти. Тим самим дещо компенсують свої витрати на різноманітні альтернативи.

"Ми маємо вивести пакети з обороту взагалі — з виробництва, з розробки, з продажу. Це товар, який екологічно небезпечний, і його треба припинити використовувати. Але торговельні мережі відреагують підвищенням цін на певні товари, які потребують додаткової упаковки", — сказав Андрій Кривонос.

Хронологія заборон на пластикові пакети

Обмеження на розповсюдження пластикових пакетів має три етапи:

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Перший етап розпочався 10 грудня. Згідно з законодавством, безкоштовних одноразових пакетів не буде, придбати їх можна лише за гроші.

розпочався 10 грудня. Згідно з законодавством, безкоштовних одноразових пакетів не буде, придбати їх можна лише за гроші. Другий етап стартує з березня 2022. Ним забороняється поширення пакетів до 50 мікрометрів.

стартує з березня 2022. Ним забороняється поширення пакетів до 50 мікрометрів. Третій етап. З 1 січня 2023 року заборона на використання всіх пакетів товщиною до 50 мікрометрів.

Вартість одноразових пластикових пакетів

Мінімально допустимі ціни за пластиковий пакет "у формі рукава з дном та відкритою горловиною зі стінками завтовшки понад 50 мікрометрів" (про що говориться в проєкті постанови Кабміну "Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети") такі:

без ручок та бічних складок – 2 грн

без ручок із бічними складками – 2,5 грн Реклама

з ручками без бічних складок – 2,5 грн

з ручками та бічними складками – 3 грн.

Продавець за власним бажанням може встановити ціну на найвищому рівні.

Проте не всі супермаркети та заклади громадського харчування дотримуються встановленої законодавством вартості і ставлять лише символічні ціни (від 1 до 50 коп).

Раніше ми писали, як київський супермаркет обійшов Закон про заборону безкоштовного розповсюдження пластикових пакетів, та як на це реагували українці.