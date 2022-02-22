Ціни на пальне: скільки коштує бензин на популярних заправках в Україні

Ціни на бензин: як змінилася вартість на АЗС України / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

На українських мережах АЗС знову підвищилися ціни на бензин та дизель.

Про це свідчать дані цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

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Так, на станціях мережі KLO бензин подорожчав на 20 коп./літр, а дизельне паливо – на 10 коп./л . Які ціни на бензин та дизпаливо зараз:

А-92 – 35,49 грн/л;

А-95 – 36,09 грн / л;

Дизпаливо – 35,39 грн/л.

Мережа Shell продає бензин на 73-80 коп./л більше, ніж минулого тижня:

А-92 – 35,99 грн/л

А-95 – 36,75 грн/л

Дизель – 36,07 грн/л.

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У мережах АЗС Marshal всі види пального подорожчали 50-60 коп. Мережі Motto, Татнафта-АЗС-Україна, Prime, ZOG підвищили ціни на пальне в межах 0,8-1 грн/л .

Чи зміниться ціни на пальне цього тижня

Експерти сходяться на думці, що бензин та дизельне паливо може ще Додати в ціні до кінця лютого.

"До кінця тижня з'являться нові рекомендовані ціни від Мінекономіки, а оскільки нафта у лютому стабільно росла в ціні, то й нафтопродукти коштуватимуть більше ніж тиждень тому" , – прогнозує Геннадій Рябцев.

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За словами Сергія Куюна, бензин може подорожчати ще на 60 коп./л , дизпаливо – на 25 коп./л.

Нова гранична ціна на бензин від Мінекономіки

Ще 15 лютого до Міністерства економіки оприлюднило нові розрахункові ціни середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС зможуть встановлювати свою націнку.

Згідно з рішенням, вартість пального на АЗС не може перевищувати:

36,75 гривні за літр бензину;

36,07 гривні за літр ДП.

Раніше "Сегодня" писали ціна на нафту досягла нового рекорду та націлилася на "бум" у 2014 році. Ми також дізналися про причини, які на це вплинули.