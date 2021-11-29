Ціни на пшеницю в Україні знову зросли: що відбувається із зерном 29 листопада

Зерно в Україні дорожчає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Ціни на основні зернові та олійні культури знову ростуть у ціні. Зокрема, подорожчала пшениця другого та третього класу.
Про це свідчать дані Tripoli.land.
Які культури подорожчали в Україні 29 листопада:
- кукурудза – 7373 грн за тонну;
- пшениця, 2-й клас – 9308 грн за тонну;
- пшениця, 3-й клас – 9267 грн за тонну;
- соняшник – 19 587 грн за тонну.
Водночас ціни на сою (18 082 грн за тонну), горох (8518 грн) і ріпак (18 693 грн) ніяк не змінилися.
Збирання зернових та зернобобових культур
Вже близьке до завершення збирання зернових та зернобобових культур. На площі 15,2 млн га (95% до прогнозу) за врожайності 52,5 ц/га намолочено 79,7 млн тонн зерна.
Лідери з намолоту зерна:
- Вінницька область – 6,2 млн тонн зерна;
- Полтавська область – 5,6 млн тонн;
- Чернігівська область – 5,4 млн тонн;
- Одеська область – 5,1 млн тонн.
Нагадаємо, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим.