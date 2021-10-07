Був штучний дефіцит? Чому ціни на нафту почали різко падати

Ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася до 80,71 долара за барель / Фото: Колаж: Сьогодні

Ціни на нафту 7 жовтня знизилися на 2%, на це вплинуло зростання запасів у США й обіцянки Росії збільшити постачання в Європу. Водночас експерти прогнозують зростання до 100 доларів за барель.

Про це свідчать дані Міжконтинентальної біржі.

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Що відбувається з цінами на нафту?

Ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,46% – до 80,71 долара за барель, а листопадових ф'ючерсів на WTI – знизилася на 1,06%, до 76,61 долара за барель. На це зниження вплинуло зростання запасів нафти в США.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 2,35 млн барелів – до 420,89 млн. Лише запаси на терміналі в Кушингу збільшилися на 1,5 млн. А товарні запаси бензину виросли на 3,26 млн барелів, дистилятів – зменшилися на 396 тис.

На зниження вказував і один технічний індикатор – індекс відносної сили (RSI). Він оцінює, наскільки швидким є зростання або падіння цін. Згідно з цим індикатором, індекс піднявся до 70 пунктів, що свідчить про перепроданість ринку.

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"Високі ціни на енергоносії переважно зумовлені браком постачання, і, ймовірно, ситуація зміниться після зими. Я вважаю обґрунтованими поточні ціни на нафту, але, як і раніше, сумніваюся, що вони можуть піднятися до 100 доларів за барель", – зазначає економіст Oversea-Chinese Banking Corp у Сінгапурі Гоуї Лі.

Що кажуть експерти?

Аналітики Bank of America прогнозують підвищення ціни на нафту до 100 доларів за барель на тлі енергетичної кризи. Вони попереджають, що зростанню можуть сприяти ажіотаж і підвищений попит на дизпальне. Також впливає перехід з газу на нафту через високу вартість газу, стрибок споживання нафти через холодну зиму та збільшення попиту на авіаперевезення.

Зауважимо, що востаннє ціна на нафту досягала таких значень у 2014 році. Тоді вона підскочила майже вдвічі, до 190 доларів за барель. А цієї зими ціни можуть піднятися понад 120 доларів за барель.

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Чому нафта дорожчає

Ціни на нафту вкотре виросли 4 жовтня, на тлі рекомендації комітету ОПЕК+ щодо подальшого нарощування видобутку нафти. На засіданні моніторингового комітету ОПЕК+ рекомендували країнам, які входять в альянс, дотримуватися узгодженого раніше плану зі збільшення видобутку на 400 тисяч барелів щомісяця. Тоді нафта коштувала 81 долар за барель вперше із жовтня 2018 року.

Водночас генеральний секретар Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) Мохаммед Баркіндо переконаний, що на подорожчання вплинула кліматична політика Європи.

"Для енергетичного переходу робляться неправильні кроки. Відповідно, це вже дається взнаки", – заявив він на форумі Energy Intelligence Forum.

Він заперечує, що в енергетичній кризі є провина країн – виробників нафти. Рішення про нарощування темпів видобутку, за його словами, навпаки, показує прагнення ОПЕК до сталої рівноваги на ринку.

У Росії підтримують Баркіндо, там заявили, що Європа не врахувала можливі кліматичні процеси, а країнам довелося надолужувати дефіцит, що виник, з інших джерел, але ресурсів виявилося недостатньо.

"Вітру стало менше, і генерація зменшилася", – сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Що впливає на ціни на нафту?

Аналітики пов'язують зростання цін на нафту з цінами на газ в Європі, які також стрімко ростуть. Ще вчора вартість листопадового ф'ючерсу на газ за індексом голландського TTF, найбільш ліквідного європейського хабу, досягла наступного рекордного значення, перевищивши 1900 доларів за 1 тис. кубометрів. А вже сьогодні, 7 жовтня, ціна опустилася до 973 доларів за 1 тис. куб. м, тоді як під час відкриття перебувала на рівні 1250 доларів за 1 тис. куб. м.

На думку експертів, нині на ціну газу для Європи не впливають повідомлення про завершення будівництва "Газпромом" "Північного потоку – 2". Головною причиною називають низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи.

Експерти стверджують, що це наслідок коригування ринку, "перегрітого" через створення штучного дефіциту.

"Найімовірніше, ми "зависнемо" на ціні 800 доларів, десь у цих межах коливатиметься ринок. Однак ці коливання плюс-мінус 50 доларів (за тисячу кубометрів газу) ситуацію кардинально не змінюють. Ще раз повторюся: це неприйнятна ціна ні для промисловості, ні для європейської енергетики. Вони її просто не потягнуть фізично, тому чекаємо, які рішення буде приймати Європейська комісія щодо зменшення дефіциту газу", – розповів "Сьогодні" експерт у сфері енергетики Валентин Землянський.

За його словами, тепер вкрай важливо, як на поточну ситуацію на ринку відреагують постачальники зрідженого газу, а також як швидко вирішуватиметься доля "Північного потоку – 2" щодо прискорення його сертифікації.

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