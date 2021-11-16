Ціни на бензин і дизель пішли вниз, скільки коштуватиме пальне до кінця листопада

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Вчора в Україні почав дешевшати бензин: низка мереж опустила ціни на 22-35 коп./літр. Сталося це завдяки публікації Мінекономіки нових рекомендованих цін на нафтопродукти . Але весь другий тиждень листопада на ринку нафтопродуктів виявився "штильовим" – середні ціни на бензин і дизпальне не змінилися.

Ринок, схоже, чекав на свіжі рекомендації влади про те, якими мають бути граничні роздрібні ціни на пальне і дочекався: 15 листопада надійшла "команда" їх знизити.

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Натомість продовжував дорожчати автогаз, встановлюючи нові цінові рекорди .

Детальний аналіз ситуації на ринку пального та прогнози про те, що далі буде з цінами на пальне у листопаді, дали наші експерти: аналітик "Консалтингової групи "А-95" Ігор Єгозаров, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев та експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Учора Мінекономіки оприлюднило нові граничні рекомендовані ціни на пальне. Вартість "звичайного" бензину для його продажу у роздріб до 25 листопада не повинна перевищувати 33,18 грн/л (-22 коп.), "звичайного" дизпального – 31,55 грн/л (-35 коп.). До вечора відреагували лише великі бренди (WOG, OKKO), у яких ціни збігаються із граничними – пальне у них подешевшало до нових максимальних значень. Решта мереж прайси в понеділок не змінилася, повідомив Ігор Єгозаров.

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин та ДП уряд запровадив у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального та автогазу не регулюється.

Очевидно, що ціни в регіонах на бензин та ДП мало змінилися за 8-14 листопада. Найбільше подорожчання бензину та ДП у Рівненській області – 4 коп./л, найбільше їх здешевлення – в Івано-Франківській – теж 4 коп./л.

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Автогаз лише дорожчав – у середньому на 16 коп./л, у більшості регіонів – на 12-20 коп./л. Найбільше зростання цін (+25 коп./л) у Миколаївській області, де газ був найдешевший, найнезначніше зростання (+4 коп./л) – у Донецькій, де газ був найдорожчим.

Тепер найдорожчий газ на Одещині – 19 грн/л (+17 коп./л). А у Миколаївській газ залишився найдешевшим – 18,65 грн/л. Але нині така сама ціна і на Херсонщині

Найдорожче пальне, крім автогазу, на Луганщині: А-92 та ДП – 32,18 грн/л, А-95 – 33,06 грн/л.

Найнижчі ціни на бензини та ДП у Сумській області: А-92 – 30,12 грн/л, А-95 – 31,10 грн/л, ДП – 29,98 грн/л (-1 коп./л). Сумщина – як і раніше, єдина область, де дизелем можна заправитися дешевше 30 грн/л.

Розкид цін не змінився за бензинами та ДП і зменшився щодо газу. По А-92 розкид становить 6,9% (2,06 грн/л), А-95 – 6,3% (1,94 грн/л), дизелю – 7,3% (2,19 грн/л) л), по газу – 1,9% (0,35 грн/л), було 2,5%.

Які ціни у всіх регіонах – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 30,87 грн/л (0 коп.)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 31,83 грн/л (0 коп.)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 30,61 грн/л (0 коп.)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 18,75 грн/л (+16 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що стабільність цін на бензини та ДП була очікуваною: трейдери, у яких цінники на стелах нижчі від граничних, не поспішали їх знижувати на тлі традиційного передзимового зменшення попиту на пальне.

Геннадій Рябцев також зазначив, що у світі трохи подешевшала нафта, барель найпопулярнішої марки Brent коштує 82,30 дол. (-0,69%).

"Поточне здешевлення нафти викликане зміцненням долара, але загалом ринок перебуває у збалансованій ситуації, тому очікувати зниження цін на нафту нижче 80 дол./барель не варто, – каже Геннадій Рябцев. – А отже, і нафтопродукти не будуть такими дешевими, як рік тому".

А ось скраплений газ продовжує дорожчати. Як повідомив Артем Куюн, його середня вартість у великому опті збільшилася на 230 грн/т до 31 880 грн/т (+0,7%). Підвищилися ціни й у роздріб.

За тиждень на OKKО та WOG вартість автогазу зросла в середньому на 30 коп./л, до 19,29 грн/л та 19,28 грн/л. Автогаз на станціях SOCAR подорожчав на 50 коп./л до 19,48 грн/л. Мережа "Приват" підвищила ціни в середньому на 50 коп./л, до 18,18 грн/л. У "БРСМ-Нафта" та Motto газ подорожчав на 30 і 20 коп./л, до 18,90 грн/л і 18,85 грн/л відповідно. KLO та "Авантаж 7" підняли ціни на 28 коп./л та 50 коп./л, до 19,13 грн/л та 18,05 грн/л. Ще низка мереж підвищила ціни на 10-40 коп./л.

Що може змінитись за тиждень

Експерти прогнозують подальше зниження цін на бензини та ДП, але кажуть, що воно буде меншим, ніж рекомендоване Мінекономіки.

"Роздріб, за винятком преміум-сегменту, де ціни максимальні, охоче підвищує прайси, коли це рекомендує Мінекономіки і набагато гірше їх знижує, – каже Ігор Єгозаров. – Тому в середньому ціновому сегменті очікую зниження на 10-15 коп./л, а в нижньому вони можуть не змінитись".

Геннадій Рябцев додав, що здешевленню бензину може перешкодити недавня пожежа на "Укртатнафті" (13 листопада).

"Хоча керівництво підприємства заявило, що наслідки ліквідовані та не позначаться на графіку постачання пального, для деяких трейдерів це може стати додатковою причиною, аби не знижувати ціни", – припускає експерт.

А от дизель має дешевшати швидко, упевнений Рябцев, оскільки до настання холодів потрібно розпродати літнє ДП, щоб звільнити місце у резервуарах АЗС для зимового.

За зрідженим газом прогноз колишній: ціни – вгору.

"Наповнення ринку збалансоване, хоча не обходиться без локального дефіциту, – каже Артем Куюн. – Оптовики максимально скоротили пропозиції в очікуванні зростання цін. З урахуванням урізання обсягів експорту з РФ, зайвого газу точно не буде, і зростання цін на аукціонах демонструє: вони досягли вартості більш дорожчих постачань з моря, перевищивши 800 доларів за тонну".

За прогнозами експерта, цього тижня зростання цін на газ у роздробі продовжиться в регіонах, де вони найнижчі. По мережах – спочатку підтягнуться до преміум-мереж ціни в мережах середнього та економ-сегменту. Потім, через подорожчання опту ще на 50 коп./л, не виключено, що до кінця тижня у преміум-сегменті газ подолає психологічний рубіж 20 грн/л.

Наскільки виправдано заправлятися таким дорогим газом, враховуючи, що його витрата більша за бензин, на 15-25% залежно від покоління ГБО? Розрахунки показують: для ГБО 2-го покоління (карбюраторні двигуни) межа рентабельності настане при ціні газу 25 грн/л, для ГБО більш економного 4-го покоління (інжекторні двигуни) – при ціні газу 28 грн/л. Тож "запас міцності" є, але про подвійну економію, як було раніше, годі й говорити.

Ставити зараз ГБО на сучасні автомобілі з витратою бензину 5-6 л на 100 км. вже невигідно – може й не окупитися. Виняток – таксі та комерційний транспорт, що мають великий щомісячний пробіг.

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