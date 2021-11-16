Цены на бензин и дизель пошли вниз, почем будет топливо к концу ноября

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Вчера в Украине начал дешеветь бензин: ряд сетей опустили цены на 22-35 коп./литр. Произошло это благодаря публикации Минэкономики новых рекомендуемых цен на нефтепродукты. Но вся вторая неделя ноября на рынке нефтепродуктов оказалась "штилевой" – средние цены на бензин и дизтопливо не изменились.

Рынок, похоже, ждал свежих рекомендаций властей о том, какими должны быть предельные розничные цены на топливо и дождался: 15 ноября поступила "команда" их снизить.

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Зато продолжал дорожать автогаз, устанавливая новые ценовые рекорды.

Детальный анализ ситуации на рынке топлива и прогнозы о том, что дальше будет с ценами на горючее в ноябре, дали наши эксперты: аналитик "Консалтинговой группы "А-95" Игорь Егозаров, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Вчера Минэкономики обнародовало новые предельные рекомендуемые цены на топливо. Стоимость "обычного" бензина для его продажи в розницу до 25 ноября не должна превышать 33,18 грн/л (-22 коп.), "обычного" дизтоплива – 31,55 грн/л (-35 коп.). К вечеру отреагировали только крупные бренды (WOG, OKKO), у которых цены совпадают с предельными – топливо у них подешевело до новых максимальных значений. У остальных сетей прайсы в понедельник не изменились, сообщил Игорь Егозаров.

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

Очевидно, что цены по регионам на бензин и ДТ мало изменились за 8-14 ноября. Самое большое подорожание бензина и ДТ в Ровенской области – 4 коп./л, самое большое их удешевление – в Ивано-Франковской – тоже 4 коп./л.

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Автогаз только дорожал – в среднем на 16 коп./л, в большинстве регионов – на 12-20 коп./л. Самый большой рост цен (+25 коп./л) в Николаевской области, где газ был самый дешевый, самый незначительный рост (+4 коп./л) – в Донецкой, где газ был самый дорогой.

Теперь самый дорогой газ в Одесской области – 19 грн/л (+17 коп./л). А в Николаевской газ остался самым дешевым – 18,65 грн/л. Но теперь такая же цена и на Херсонщине

Самое дорогое топливо, кроме автогаза, на Луганщине: А-92 и ДТ – 32,18 грн/л, А-95 – 33,06 грн/л.

Самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской области: А-92 – 30,12 грн/л, А-95 – 31,10 грн/л, ДТ – 29,98 грн/л (-1 коп./л). Сумщина – по-прежнему единственная область, где дизелем можно заправиться дешевле 30 грн/л.

Разброс цен не изменился по бензинам и ДТ и уменьшился по газу. По А-92 разброс составляет 6,9% (2,06 грн/л), по А-95 – 6,3% (1,94 грн/л), по дизелю – 7,3% (2,19 грн/л), по газу – 1,9% (0,35 грн/л), было 2,5%.

Какие цены во всех регионах – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 30,87 грн/л (0 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 31,83 грн/л (0 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 30,61 грн/л (0 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 18,75 грн/л (+16 коп.)

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что стабильность цен на бензины и ДТ была ожидаемой: трейдеры, у которых ценники на стелах ниже предельных, не спешили их снижать на фоне традиционного предзимнего уменьшения спроса на топливо.

Геннадий Рябцев также отметил, что в мире чуть подешевела нефть, баррель самой популярной марки Brent стоит 82,30 долл. (-0,69%).

"Текущее удешевление нефти вызвано укреплением доллара, но в целом рынок находится в сбалансированной ситуации, поэтому ожидать снижения цен на нефть ниже 80 долл./баррель не стоит, – говорит Геннадий Рябцев. – А значит и нефтепродукты не будут такими дешевыми, как год назад".

А вот сжиженный газ продолжает дорожать. Как сообщил Артем Куюн, его средняя стоимость в крупном опте увеличилась на 230 грн/т, до 31 880 грн/т (+0,7%). Повысились цены и в рознице.

За неделю на OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 30 коп./л, до 19,29 грн/л и 19,28 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 50 коп./л, до 19,48 грн/л. Сеть "Приват" повысила цены в среднем на 50 коп./л, до 18,18 грн/л. У "БРСМ-Нафта" и Motto газ подорожал на 30 и 20 коп./л, до 18,90 до грн/л и 18,85 грн/л соответственно. KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 28 коп./л и 50 коп./л, до 19,13 грн/л и 18,05 грн/л. Еще ряд сетей повысили цены на 10-40 коп./л.

Что может измениться за неделю

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен на бензины и ДТ, но говорят, что оно будет меньше, чем рекомендованное Минэкономики.

"Розница, за исключением премиум-сегмента, где цены максимальные, охотно повышает прайсы, когда это рекомендует Минэкономики и намного хуже их снижает, – говорит Игорь Егозаров. – Поэтому в среднем ценовом сегменте ожидаю снижения на 10-15 коп./л, а в нижнем они могут не измениться".

Геннадий Рябцев добавил, что удешевлению бензина может помешать недавний пожар на "Укртатнафте" (13 ноября).

"Хотя руководство предприятия заявило, что последствия ликвидированы и не отразятся на графике поставок топлива, для некоторых трейдеров это может стать дополнительной причиной, чтобы не снижать цены", – предполагает эксперт.

А вот дизель должен дешеветь быстро, уверен Рябцев, так как до наступления холодов нужно распродать летнее ДТ, чтобы освободить место в резервуарах АЗС для зимнего.

По сжиженному газу прогноз прежний: цены – вверх.

"Наполнение рынка сбалансировано, хотя не обходится без локальных дефицитных явлений, – говорит Артем Куюн. – Оптовики максимально сократили предложения в ожидании роста цен. С учетом урезания объемов экспорта из РФ, лишнего газа точно не будет, и рост цен на аукционах демонстрирует: они достигли стоимости более дорогих поставок с моря, превысив 800 долларов/т".

По прогнозам эксперта, на этой неделе рост цен на газ в рознице продолжится в регионах, где он самый дешевый. По сетям – сперва подтянутся к премиум-сетям цены в сетях среднего и эконом-сегмента. Затем, из-за удорожания опта еще на 50 коп./л, не исключено, что к концу недели в премиум-сегменте газ преодолеет психологический рубеж в 20 грн/л.

Насколько оправданно заправляться таким дорогим газом, если учесть, что его расход больше, чем бензина, на 15-25% в зависимости от поколения ГБО? Расчеты показывают: для ГБО 2-го поколения (карбюраторные двигатели) предел рентабельности наступит при цене газа 25 грн/л, для ГБО более экономного 4-го поколения (инжекторные двигатели) – при цене газа 28 грн/л. Так что "запас прочности" есть, но о двойной экономии, как было раньше, говорить не приходится.

Ставить сейчас ГБО на современные автомобили с расходом бензина 5-6 л на 100 км уже невыгодно – может и не окупиться. Исключение – такси и коммерческий транспорт, имеющие большой ежемесячный пробег.

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