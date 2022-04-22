Ціни на оренду бʼють антирекорди! Скільки коштують квартири в Києві

Вартість житла впала наполовину / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після початку війни на території України вартість оренди житла в Києві впала на 40-50%. Якщо раніше квартира з відповідними параметрами коштувала 10 тис. грн, то зараз за таку ж доведеться віддати 5-6 тис. грн.

Про це розповів у коментарі НВ директор АН Брок-Ріелті Дмитро Корчев.

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Так, ринок нерухомості в столиці поступово почав відновлюватися, зокрема, і з допомогою переселенців, яких за офіційними даними близько 17 тис.