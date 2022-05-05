Торгуватимуть нікчемністю: у Московської біржі відібрали важливий статус

Тепер Московська біржа залишилась без визначального статусу / Фото: Getty Images, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Управління з податкових та митних зборів Великої Британії (HMRC) ухвалило рішення про позбавлення Московської біржі статусу визнаної.

Про це повідомила пресслужба британського уряду.

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Що це означає

Рішення про відкликання статусу Мосбіржі набуло чинності 5 травня. Про такий намір у Великій Британії повідомляли ще раніше – у квітні цього року.

Для Росії це означає, що інвестори не зможуть отримати доступ до певних податкових пільг у Великії Британії в майбутньому, якщо вони торгуватимуть цінними паперами на Московській біржі.

Проте інвестиції, які були зроблені до відкликання такого статусу, залишаються захищеними.

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"Визнаний статус фондової біржі – це класифікація, яку надає HMRC з метою оподаткування кваліфікованим фондовим біржам. Цінні папери, якими торгують на визнаній фондовій біржі, мають право на певні податкові режими та пільги", – йдеться у заяві британського уряду.

Крім того, у Великій Британії більше не бачать підстав для нових інвестицій в РФ.

Російський "Газпром" виходить із західних бірж

Раніше "Сьогодні" писали, що російська влада заборонила "Газпрому" розміщувати депозитарні розписки на цінні папери компанії на біржах за межами країни.

Розписки компанії не будуть доступними ні на біржі в Лондоні, ні в Сінгапурі. Власники можуть конвертувати їх у звичайні акції, лише у такий спосіб вони зможуть отримувати дивіденди.

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Ми також розповідали, що у Європарламенті представили деталі нового пакета санкцій, який планують запровадити проти Росії. Що передбачено цим пакетом обмежень, читайте у нашому матеріалі.

Читайте також, як відмиратимуть кремлівські газопроводи, та які санкції проти "Газпрому" ввела Польща.