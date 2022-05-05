Будут торговать ничтожностью: у Московской биржи отобрали важный статус

Теперь Московская биржа осталась без определяющего статуса / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) приняло решение о лишении Московской биржи статуса признанной.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

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Что это значит

Решение об отзыве статуса Мосбиржи вступило в силу 5 мая. О таком намерении в Великобритании сообщали еще раньше – в апреле этого года.

Для России это значит, что инвесторы не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам в Великобритании в будущем, если они будут торговать ценными бумагами на Московской бирже.

Однако инвестиции, сделанные до отзыва такого статуса, остаются защищенными.

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"Признанный статус фондовой биржи – это классификация, предоставляемая HMRC с целью налогообложения квалифицированным фондовым биржам. Ценные бумаги, которыми торгуют на признанной фондовой бирже, имеют право на определенные налоговые режимы и льготы", – говорится в заявлении британского правительства.

Кроме того, в Великобритании больше не видят оснований для новых инвестиций в РФ.

Российский "Газпром" выходит из западных бирж

Ранее "Сегодня" писали, что российские власти запретили "Газпрому" размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компании на биржах за пределами страны.

Расписки компании не будут доступны ни на бирже в Лондоне, ни в Сингапуре. Владельцы могут конвертировать их в обыкновенные акции, только таким образом они смогут получать дивиденды.

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