Їздитимуть на підводах? На шляху до Росії застрягли новенькі Lexus, Cadillac і Mercedes

В Росію ніяк не потраплять 8000 преміальних авто / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

На початку квітня в порт Зебрюгге в Бельгії привезли майже 8000 авто з Азії, які мали перевезти до Росії. Машини й досі там через санкції Заходу проти РФ.

Як повідомило видання Wall Street Journal, мовиться про преміальні автомобілі з останніх моделей, зокрема Lexus, Cadillac і Mercedes.

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Усі вони потрапили під заборону на розкіш, за якою не можна експортувати в Росію транспортні засоби вартістю понад 50 тис. євро (1,5 млн грн).

У порту передбачають, що авто ще довго не зможуть відправити за призначенням, тож уже планують перепродати на інших ринках. Зрештою, місце для товару в Зебрюгге закінчується – загалом порт може вмістити 10 тис. машин.

Блокування російських товарів

Зебрюгге є одним з найбільших транспортних портів Європи, через який проходить понад 2 млн авто на рік. Однак з огляду на західні санкції, товари в Росію блокують – наразі перевіряють понад 1000 контейнерів, які мали відвезти до російських покупців.

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Нині дуже ретельно перевіряють усі кораблі, тож від влади ЄС просять детальний список кораблів, на які потрібно звертати увагу. Через детальні перевірки є затримки та порушені ланцюжки постачання.

Труднощів додає й те, що хоч кораблі під російським прапором вже не запливають у європейські порти, деякі з них плавають під іншими прапорами і зареєстровані за межами РФ. Митники Євросоюзу намагаються не відставати від санкцій та вчасно реагувати на зміни.

Санкції проти РФ

Міністерство торгівлі США опублікувало список предметів розкоші, які заборонені до ввезення в Росію з 16 березня. Серед заборонених товарів опинилися алкогольні напої, жіночі сумочки, тютюнові вироби, ювелірка, косметика і парфумерія, хутряні вироби, одяг вартістю від 1000 доларів, автомобілі, мотоцикли, роялі, наручні годинники, предмети мистецтва та колекційні предмети.

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Якщо говорити про авто, то заборонено постачати в РФ марки Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche та інші вартістю від 50 тис. доларів. Бренди також оголосили, що тимчасово не постачатимуть свою продукцію російським дилерам.

Західні обмеження впливають не лише на економіку Росії та компанії, які працюють всередині країни, але й на їхні дочірні підприємства. Наприклад, нещодавно збанкрутував Амстердамський торговий банк, власником якого є російський Альфа-банк. Водночас Євросоюз найближчим часом таки планує відмовитися від енергоресурсів з РФ.