Платитимемо більше! В Україні зростуть тарифи на воду

Тарифи на воду для українців піднімуть / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 1 січня в Україні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть до 30,38 грн за 1 кубометр.

Про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".

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Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Для 45 водоканалів країни, що здійснюють водопостачання та водовідведення, тарифи скоригували.

Встановлення НКРЕКП нових тарифів зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), що складе загалом 30,38 грн за 1 кубометр, з них:

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централізоване водопостачання – 16,164 грн/кубометр з ПДВ (було 13,344 грн за кубометр);

централізоване водовідведення – 14,22 грн/ кубометр з ПДВ (було 12,036 грн за кубометр).

Чому тарифи зростуть?

Комісія переглянула тарифи через низку причин:

збільшення витрат на електроенергію;

збільшення витрат на теплоенергію;

збільшення витрат на природний газ, які забезпечують технологічний процес та підтримання робочого стану основних засобів для виконання безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем;

збільшення витрат на податки і збори у зв’язку з підписанням президентом 20.12.2021 Закону України "Про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Які тарифи прогнозують на 2022 рік?

У Міненерго прогнозують подорожчання комуналки – тарифи можуть зрости на 6%. Оскільки ціни на опалення та газ взаємопов'язані, а вартість газу на світовому ринку б'є рекорди.

Водночас експерти з консенсус-прогнозу вважають, що тарифи на опалення 2022 року збільшаться на 16%. За їхніми прогнозами, тарифи можуть зрости в 2023-2024 роках:

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2023 року українці платитимуть на 10% більше;

2024 року комуналка зросте ще на 7,5%.

З 1 грудня 2021 року в Україні зріс прожитковий мінумум та мінімальна зарплата, однак у січні показник не зміниться, а зросте у липні.

На думку експертів, вартість опалення може зрости через обслуговування інфраструктури підприємств та витрати на пальне. Також вплине зростання мінімальної зарплати, адже виплати працівників прив'язані до неї.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні зміняться також тарифи на доставку газу – більшості українських сімей доведеться більше платити за доставку блакитного палива. Нові тарифи для облгазів уже підготувала Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг.

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