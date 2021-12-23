Будем платить больше! В Украине вырастут тарифы на воду

Тарифы на воду для украинцев поднимут / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 января в Украине тарифы на централизованное водоснабжение и водоотводы вырастут до 30,38 грн за 1 кубометр.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

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Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Для 45 водоканалов страны, осуществляющих водоснабжение и водоотвод, тарифы скорректировали.

Установление НКРЭКУ новых тарифов обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС), что составит в целом 30,38 грн за 1 кубометр, из них:

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централизованное водоснабжение — 16,164 грн/кубометр с НДС (было 13,344 грн за кубометр);

централизованный водоотвод — 14,22 грн/кубометр с НДС (было 12,036 грн за кубометр).

Почему тарифы вырастут?

Комиссия пересмотрела тарифы по ряду причин:

увеличение расходов на электроэнергию;

увеличение расходов на теплоэнергию;

увеличение расходов на природный газ, обеспечивающих технологический процесс и поддержание рабочего состояния основных средств для выполнения бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем;

увеличение расходов на налоги и сборы в связи с подписанием Президентом 20.12.2021 Закона Украины "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений".

Какие тарифы прогнозируют на 2022 год?

В Минэнерго прогнозируют подорожание коммуналки – тарифы могут возрасти на 6%. Поскольку цены на отопление и газ взаимосвязаны, а стоимость газа на мировом рынке бьет рекорды.

В то же время, эксперты консенсус-прогнозу считают, что тарифы на отопление в 2022 году увеличатся на 16%. По их прогнозам, тарифы могут возрасти в 2023-2024 годах:

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в 2023 году украинцы будут платить на 10% больше;

В 2024 году коммуналка вырастет еще на 7,5%.

С 1 декабря 2021 в Украине вырос прожиточный минумум и минимальная зарплата, однако в январе показатель не изменится, а вырастет в июле.

По мнению экспертов, стоимость отопления может возрасти из-за обслуживания инфраструктуры предприятий и расхода топлива. Также повлияет рост минимальной зарплаты, ведь выплаты работников привязаны к ней.

Напомним, что с 1 января в Украине изменятся также тарифы на доставку газа – большинству украинских семей придется больше платить за доставку голубого топлива. Новые тарифы для облгазов уже подготовила Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам.

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