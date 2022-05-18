Платитимемо 100 грн за літр? До чого призведе скасування держрегулювання цін на пальне

Українців очікує масштабна хвиля подорожчання на все / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

17 травня ввечері Кабінет міністрів України тимчасово скасував державне регулювання цін на пальне, щоб розв’язати ситуацію з дефіцитом.

Редакція "Сьогодні" поспілкувалася із заступником директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадієм Рябцевим та дізналася, чому від такого рішення у виграші будуть лише трейдери, а простим українцям буде тільки гірше.

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Чому скасування було поганим рішенням?

За словами експерта, скасування держрегулювання цін на пальне принесе додаткові проблеми, адже тепер трейдерів нічого не стримує. Вони не сплачують податків, крім 7% ПДВ, ніхто не контролює ані ціну, ані якість, ані безпечність продукції.

"Уявіть бізнес, який нічим не обмежений, продає товар, який потрібен всім і від якого ніхто не може відмовитись. Що робить такий бізнес? Встановлює таку націнку, яка вигідна виключно йому та дозволяє отримувати надприбутки", – наголосив Рябцев.

Заступник директора "Психеї" додав, що цінова конкуренція на ринку також відсутня. Зараз оператори везуть ресурс фактично з одного джерела – через західний кордон. Спекуляцій, торгівлі поза касовими апаратами й різноманітних схем на ринку також побільшає.

"Все дорожчатиме, а якість і безпечність будуть нижче плінтуса", – зауважив експерт.

Зростуть ціни на все

Наявність пального впливає на усі сфери життя українців. За словами Геннадія Рябцева, зростання ціни на бензин та дизель спричинить зростання вартості:

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комерційних перевезень;

громадських перевезень;

продуктів першої необхідності, які також потрібно перевозити.

"Потім інфляція вийде за прогнозні показники і виходить, що держава має працювати на надприбутки двох десятків трейдерів", – додав він.

Оскільки жодних обмежень для продавців пального зараз немає, то й уряд не повинен сподіватися на межові ціни 52-58 грн/л. Ціни можуть бути будь-якими, цілком реальний варіант, навіть, 100 грн/л.

"Трейдери нічим не обмежені взагалі. Їх ніхто не контролює, тож навіщо їм збільшувати обсяги постачання нафтопродуктів на внутрішній ринок. Вони будуть втримувати надприбутки якомога довше", – підкреслив Рябцев.

Відповідно, сподіватися на зникнення дефіциту пального в Україні, ще й швидко, після скасування держрегулювання не варто. Ба більше, слова представників Кабміну про покарання порушників виглядають нереалістично, адже немає підстав штрафувати трейдерів, якщо всі обмеження держава сама прибрала.

Які є спекуляції на ринку?

Раніше редакція "Сьогодні" поспілкувалася з директором Консалтингової групи "А-95" Сергієм Куюном та розпитала, чого саме потрібно остерігатися українцям на тлі дефіциту пального.

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За словами експерта, один із сучасних трендів – реалізація так званих талонів. Це інструмент, який зазвичай використовують для забезпечення пальним корпоративних клієнтів – бізнесу, муніципальних органів, військових. Вони купують бензин і дизель за безготівковим рахунком.

Зазвичай, фірма купує певну кількість талонів для себе, але частину продає "фізикам" на ринок. Така схема діяла й до війни, але в менших масштабах. Нюанс у тому, що шахраї часто продають недійсні талони, які можна перевірити лише безпосередньо на заправці чи в офісах компаній, котрі їх продають.

Ще одна проблема, яка виникає під час дефіциту – зниження якості продукції, бо з’являється багато підробок – спиртовмісних бензинів з позначками "еко" чи "альтернативне пальне". Такий бензин довго не можна зберігати, бо він розшаровується й може суттєво зашкодити авто.

Раніше "Сьогодні" писали, що ціни на пальне в українських мережах АЗС знову пробили стелю. Українські АЗС почали укладати перші угоди на постачання пального за нерегульованими цінами: вартість одного літра коливається від 52 до 70 грн, автогаз продають по 39 грн/л.