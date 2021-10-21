Бояться штрафів і конфіскацій? Чому українці розмитнюють "євробляхи" за повною ціною

В Україні близько 70 тисяч "євроблях" / Фото: Колаж: Сьогодні

Власники "євроблях" почали масове розмитнення своїх авто, які ввезли в Україну в 2021 році. Оскільки після 10 листопада влада скасовує пільгові правила для тих, хто в'їхав в 2020 році, а для українців в пріоритеті не зекономити, а хоча б зберегти машину. Багато реєструють авто за повною вартістю.

Про це повідомляє UBR.

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"Євробляхи" в Україні

Згідно зі статистикою, в Україні близько 70 тисяч "євроблях". В основній масі це "євробляхи" 2003-2005 рр. випуску, хоча є і більш нові – 2016 року. Під час прийняття закону про пільгове розмитнення, депутати не включили їх до переліку допустимих. Тепер водіям доведеться розмитнювати їх за повною ціною, або платити штраф аж до конфіскації.

"Ми подавали правки, щоб закон поширювався і на ті автомобілі, які в'їхали в країну на момент його прийняття, тобто на 15 квітня 2021 року. Але їх не врахували", – заявив юрист ГО "Авто Євро Сила" Іван Казачук.

Від чого залежить вартість розмитнення

При розрахунку вартості враховують вартість авто. В середньому, в районі 100 тис. грн усіх платежів. Але іноді машина може коштувати дешевше розмитнення.

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"Машина може коштувати $1500, а розмитнення – $3500-3700, тому в підсумку виходить така ціна, якщо б стару машину купували в Україні. Ніяк не економія", – уточнює Казачук.

Також залежить від дати ввезення авто в Україну, адже пільгово можна розмитнити лише ввезені в 2020 році авто, а якщо в 2021 – то правила інші. Також, на такий вид митного оформлення не дають кредит, українцям доводиться платити з власних кишень. Але, для такого розмитнення не потрібно стояти в чергах і пройти митне оформлення за повною ставкою можна на будь-якій митниці. Також, не потрібно орієнтуватися на дату закінчення закону про пільгове розмитнення.

Як не втратити авто

Експерти рекомендують поспішити розмитнити до 11 листопада автомобіль, незважаючи на те, що рік після ввезення ще не пройшов. Оскільки після закінчення пільгового періоду легалізації "євроблях" поліція почне застосовувати санкції. І невідомо, чи будуть вони масовими або вибірковими. Наприклад, авто "не на ходу" доведеться везти на митницю евакуатором – інакше штраф 170 тис. грн.

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Крім того, з урахуванням появи різних систем перевірок, експерти радять зайнятися оформленням авто вже зараз. Тоді знижується ймовірність того, що водія зупинить поліція. А після 10 листопада треба буде думати про те, як безпечно і без штрафу доставити авто до кордону. Деякі українці планують доставляти авто евакуатором.

"Розмитнити можна там, де робив перезаїзд. Але 99% використовують кордон тільки для перезаїзду, а розмитнюють десь на внутрішніх митницях, там, де проживають – Київ, Житомир, Рівне та т.д.", – пояснив Казачук.

За його словами, лише за вересень експерти провели процедуру митного оформлення для 25 "євроблях" за повною вартістю. Українці масово звертаються до фахівців, щоб зберегти автомобіль, інакше його конфіскують.

"Закон пільгового розмитнення вводився для тих людей, які вже завезли автомобіль, і щоб у них знялася проблема. А ті, хто завіз авто пізніше – вже або розмитнюють по повній, або ризикують зі штрафами", – уточнює адвокат Віталій Собкович.

Відзначимо, що згідно з законом, українець повинен розмитнити автомобіль відразу після того, як він був ввезений в Україну.

Раніше ми писали, що Верховна Рада знизила податки на розмитнення "євроблях", але скористатися цією можливістю можуть не всі.

В Україні також знизився попит на так звані "євробляхи" і зросла зацікавленість в автомобілях з США.