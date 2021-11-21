Пошукайте у скарбничці: яку радянську монету можна продати за 100 тис. грн

1 рубль 1980 року продають за 4017 доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

На онлайн-аукціонах користуються попитом радянські монети різних років випуску. Якщо у випадку із сучасними екземплярами потрібен брак чи якась особливість, то тут, за рахунок старовини, такі монети дорого коштують.

Що пропонують?

1 рубль 1980 року продають за 4017 доларів, або 107 тисяч гривень. Монета виготовлена із сталі. Автор пише, що вона без дефектів і її не реставрували.

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/ Фото: скріншот

За 20 копійок 1931 року просять 2553 долари, або 67 тисяч гривень. Вона недовго перебувала в обігу. Продавець пише, що монета не мита й у хорошому стані. Її витягли з коробки з білонами, знайденої в старій квартирі.

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Дорого коштує і 1 рубль 1922 року. За нього на аукціоні продавець просить 2678 доларів, або 71,2 тисячі гривень. На монеті є невеликі подряпини, але за рахунок рідкості вона коштує дорого.

/ Фото: скріншот

Що ще продають?

Українцям за 900 тисяч гривень продають рідкісну монету із заводським браком, який нібито має містичну силу. А таку ж, такого ж року випуску та номіналу, продають за 100 тисяч гривень.

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Також ми можемо отримати тисячі гривень за монети номіналом 1 грн 1992 року випуску. Виявилося, що випускати такі монети почали лише 1995 року, а 1992 року була лише експериментальна партія. Таку монету можна отримати з рештою в магазині.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 11 листопада в обіг запровадили нову пам'ятну монету спеціального випуску "Десантно-штурмові війська Збройних сил України".