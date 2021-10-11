Велика геополітична гра Путіна: на що впливає "Північний потік – 2" і чи допоможе він Європі

Чи може "Північний потік" вплинути на газову кризу в Європі / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки вільний ринок газу у Європі штормило, Росія продовжувала вперто заперечувати будь-яку причетність "Газпрому" до стрибку та падіння цін на блакитне паливо.

"Газпром" виконує усі свої зобов’язання згідно з контрактами", – щоразу відповідали у Москві, однак цього тижня щось пішло не так.

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Віцепрем’єр Олександр Новак заявив, що якнайшвидша сертифікація та запуск "Північного потоку – 2" дозволить збити ціни на газ у Європі.

Вже 8 жовтня міністр закордонних справ РФ Лавров заявив, що дії Єврокомісії та США стосовно російського газогону стали однією з причин газової кризи у Європі.

"США хочуть прямо посварити РФ з Європою в газовому питанні", – заявив Лавров.

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І того ж дня спікер Кремля Пєсков запевняє, що Росія ніколи не використовувала енергоресурси як зброю і навіть у найскладніші часи не зупиняла постачань.

Як же так? Довгий час нас переконували у непричетності Росії до газової кризи та тому, що "Північний потік – 2" взагалі ніяк не впливає на біржові ціни, а тепер усе змінилось.

Чи справді "Північний потік – 2" здатен збити ціни на природний газ у Європі та яку роль у цьому грає політика Росії, "Сьогодні" розбирались разом з експертами.

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Додаткові обсяги газу

Експрезидент асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук вважає, що довгострокова процедура сертифікації газогону, у відповідності до третього енергопакету ЄС, саме і є складовою газового колапсу, що виник на газовій біржі ЄС.

"Чи прискорить це терміни сертифікації – покаже найближчий час", – каже експерт та наголошує, що ті величезні ціни – це лише ф‘ючерсні котирування, які мають своє фізичне втілення не більше 2-5 відсотків.

Деякі експерти, зокрема заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев, вважають, що запуск "Північного потоку – 2" дійсно може знизити ціни на біржі, оскільки створить додаткові залишки природного газу.

"Звісно, запуск "Північного потоку – 2" знизить ці котирування, оскільки вони мають виключно спекулятивний характер", – наголосив аналітик.

А от економіст Олексій Кущ у коментарі "Сьогодні" переконував, що "Північний потік – 2" не може напряму вплинути на ціну газу на вільному ринку.

За словами експерта, газ цим трубопроводом планують транспортувати в рамках довгострокових контрактів і він не поступатиме на спотові майданчики.

Росії повезло?

Фінансовий аналітик Олексій Лупоносов зазначає, так – "Північний потік – 2" розрахований на постачання за довгостроковими контрактами.

Тож впливати будь-яким чином миттєво на кон'юнктуру, тим паче на сировинних біржах, він не може, але Росія спробувала зі звичайної ринкової ситуації зробити власну геополітичну комбінацію.

"Ситуація в тому, що режим Путіна вирішив використати суто кон'юнктурну ситуацію ринкової бульбашки у власних цілях. Безумовно, не можна казати, що "Північний потік – 2" не даватиме певні обсяги газу, але переоцінювати його не можна".

За словами Олексія Лупоносова, у сьогоднішній ситуації дешевше буде завозити якісніше скраплене блакитне паливо зі Сполучених Штатів.

Також аналітик зазначає, що цієї зими "Північний потік – 2" точно мало зможе допомогти Європі, оскільки злагодженої роботи він досягне лише наприкінці опалювального сезону.

"Навіть якщо ми припустимо, що сталося неможливе і "Північний потік – 2" отримав дозвіл на роботу просто зараз, то перше споживання з цього газогону буде можливе не раніше, ніж у лютому чи наприкінці січня", – каже експерт.

Адже для роботи потрібно не лише пройти сертифікацію, а й достатньо наповнити трубу газом, та заповнити сховища з двох боків.

"Тобто це шантаж людей, які живуть у Європі. Російська Федерація через свої джерела розповсюджує інформацію, що буде "Північний потік – 2", "Північний потік – 1" і газ всюди буде дешевий".

Лупоносов наголошує, що в рамках цієї ж геополітичної гри Росія і уклала угоди з Угорщиною та Білоруссю.

"В даному випадку це концентроване вираження капіталу вже вийшло у політичну сферу, де Путін намагається отримати дружбу європейських країн через відносно дешевий газ, однак враховуючи співвідношення ціна-якість, він не є ані дешевим, ані якісним".

Загалом ні "Газпром", ні "Північний потік – 2" не мають прямого стосунку до біржових цін на газ, однак Росія намагається на повну підігріти та використати цю ситуацію на свою користь.

"Стосунок до цього Росія частково має, але не є тим, хто інспірував цю ситуацію, її інспірували біржові спекулянти. Потім Росія також до цього приєдналась, почала грати на підвищення ставок, створювати інформаційний фон та згадувати "Північні потоки" та інше".

Загроза військової агресії

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що "ПІвнічний потік – 2" Росія намагається використати для того, щоб охопити своїм гібридним впливом усю Європу.

За словами Стефанішиної, цей проєкт дасть Кремлю карт-бланш для подальшої військової агресії.

Того ж дня голова Бюро нацбезпеки Польщі Павло Солох сказав, що "Північний потік – 2" може стати приводом для збільшення військової присутності Росії в Балтійському морі.

Однак, на думку нашого експерта Олексія Лупоносова – це не так.

"На жаль Польща, як і деякі інші країни, сьогодні має "родову травму", їм постійно здається, що на них от-от нападе. Росія – не нападе", – запевняє експерт.

На думку аналітика, РФ має достатньо своїх проблем і не має для цього сил та ресурсів.

"Стосовно "Північного потоку – 2" – це величезна геополітична гра і Росія таким чином виторговує для себе додаткову долю споживчого газу в недалекому майбутньому. Ми прекрасно розуміємо, що Росія це величезна нафто- і газоколонка".

За словами Олексія, далі ця ситуація залежатиме від політики США та реакції Байдена, оскільки політична воля Європи достатньо сильно зламана.

Про причини газової кризи у Європі та роль "Газпрому" у ній "Сьогодні" писали раніше.

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