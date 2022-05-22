Болгарія запускає нову програму для українських біженців: яку допомогу вони отримають

Програму гуманітарної допомоги для українських переселенців хочуть продовжити / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Болгарії уряд запропонував затвердити нову програму для українських біженців, згідно з якою для розміщення переселенців використовуватимуть державні гостьові будинки та заклади, які зареєстровані в Національному туристичному реєстрі.

Про це повідомляє Bulgarian National Radio.

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Так, нова програма передбачає 15 левів (орієнтовно 240 грн) на людину на добу за проживання та триразове харчування.

Як зауважила у відеозверненні віцепрем’єр-міністр з питань належного управління Калина Константинова, програма включатиме "переважно не найкращі види розміщення, такі як сімейні готелі та гостьові будинки".

Одно- або двозіркові готелі мають майже 175 тис. ліжок. За словами віцепрем’єр-міністра, наразі цей захід забезпечив притулок десяткам тисяч українських матерів з дітьми та фінансово підтримав низку підприємств, які сильно постраждали від кризи Covid.

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Допомога сімʼям в Польщі

Українці, що приїхали до Польщі після 24 лютого, зможуть отримати допомогу "Сім’я 500+" починаючи з 26 березня.

Програма допомоги передбачає державну підтримку сімей з дітьми. Українські родини, що мають неповнолітніх дітей на утриманні можуть подати заявку на отримання щомісячної допомоги у розмірі 500 злотих на кожну дитину (трохи менше 3,5 тис. грн).

Зазначається, що виплата допомоги не залежить від доходу родини, а подати заявку українською мовою можна на Платформі Електронних Послуг PUE ZUS.

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Для подання заяви необхідно:

номер PESEL;

банківський рахунок;

польський номер телефону.

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