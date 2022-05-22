Болгария запускает новую программу для украинских беженцев: какую помощь они получат

Программу гуманитарной помощи для украинских переселенцев хотят продолжить / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Болгарии правительство предложило утвердить новую программу для украинских беженцев, согласно которой для размещения переселенцев будут использовать государственные гостевые дома и заведения, зарегистрированные в Национальном туристическом реестре.

Об этом сообщает Bulgarian National Radio.

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Так, новая программа предусматривает 15 левов (ориентировочно 240 грн) на человека в сутки за проживание и трехразовое питание.

Как отметила в видеообращении вице-премьер-министр по вопросам надлежащего управления Калина Константинова, программа будет включать "преимущественно не самые лучшие виды размещения, такие как семейные гостиницы и гостевые дома".

Одно- или двухзвездочные отели имеют почти 175 тыс. коек. По словам вице-премьера, сейчас эта мера обеспечила убежище десяткам тысяч украинских матерей с детьми и финансово поддержал ряд предприятий, сильно пострадавших от кризиса Covid.

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Помощь семьям в Польше

Украинцы, приехавшие в Польшу с 24 февраля, смогут получить помощь "Семья 500+" начиная с 26 марта.

Программа помощи предполагает государственную поддержку семей с детьми. Украинские семьи, имеющие несовершеннолетних детей на содержании, могут подать заявку на получение ежемесячного пособия в размере 500 злотых на каждого ребенка (чуть меньше 3 тыс. грн).

Отмечается, что выплата пособия не зависит от дохода семьи, а подать заявку на украинском языке можно на Платформе Электронных Услуг PUE ZUS.

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Для подачи заявления необходимо указать:

номер PESEL;

банковский счет;

польский номер телефона.

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