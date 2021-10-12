Понад 9 млн автомобілів за рік! Який автоконцерн став найбільшим в світі

"Toyota Motor" стала найбільшим автоконцерном світу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У минулому році "Toyota Motor" стала лідером з автопродажів у світі та продала понад 9,53 млн автівок.

Про це повідомляє "Forbes".

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Наступну позицію посів головний конкурент "Toyota Motor" "Volkswagen", реалізувавши 9,3 млн машин.

"Toyota Motor" – японська компанія, яка була започаткована ще на початку XX сторіччя. Першою розробкою компанії став шестициліндровий 3,4-літровий двигун, скопійований з мотора Chevrolet 1929 року.

Раніше ми писали, що в Україні у вересні виросло виробництво автомобілів аж на 64%.

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Про це повідомили у Укравтопромі і зазначили, що протягом вересня 2021 року на українських заводах зібрали 909 транспортних засобів.

А з початку року в Україні виробили вже понад 6,7 тис. автомобілів разного типу.

Окрім цього у українців можуть конфіскувати частину вже розмитнених "євроблях".

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Нюанси придбаної машини можуть побачити у Сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ, під час перевірки.

На володарів таких машин можуть навіть відкрити кримінальну справу, за що – читайте в нашому матеріалі.