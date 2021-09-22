Біткоїн впав нижче 40 тис. доларів вперше з серпня

Вартість Bitcoin падала нижче 40 000 доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

22 вересня біткоїн ненадовго впав нижче 40 000 доларів США вперше з серпня. Падіння криптовалюти відбулося через критику з боку регуляторів.

Про це пише Bloomberg.

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Найбільша криптовалюта перервала триденну смугу невдач, піднявшись на 2,9%, до 42 132 доларів США станом на 8:34 ранку за київським часом в середу 22 вересня. Але перед цим біткоїн впав на 3,2%, до 39 625 доларів США.

Побоювання стосовно поширення боргової кризи найбільшого забудовника Китаю Evergrande Group і очікування того, що майбутнє засідання Федеральної резервної системи сигналізуватиме про скорочення покупок активів наприкінці цього року, є одними з перешкод для інвесторів.

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"Біткоїн не застрахований від розпродажу ризикованих активів на традиційних ринках. Bitcoin повинен зайняти місце на рівні 46 000 долларів США протягом 200 днів і зміцнитися, перш ніж можна буде колективно видихнути", – заявив співзасновник криптокредитора Nexo Ентоні Тренчев.

Вартість біткоїна по Києву на 12:50 22 вересня становила 42 399 доларів США.

У Сальвадорі Bitcoin став офіційним платіжним засобом

У Сальвадорі з 7 вересня найпопулярніша криптовалюта – біткоїн – прирівнялася до американського долара і стала офіційним платіжним засобом.

Власники біткоїна можуть оплачувати криптовалютою будь-які послуги і товари в країні.

Нагадаємо, що засновник хедж-фонду Bridgewater мільярдер Рей Даліо розповів, в якому випадку регулюючі органи можуть знищити біткоїн.

За 2020 рік біткоїн зріс більш ніж на 300%. На початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні.