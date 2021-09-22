Биткоин рухнул ниже 40 тыс. долларов впервые с августа

Стоимость Bitcoin падала ниже 40 000 долларов / Фото: Коллаж: Сегодня
22 сентября биткоин ненадолго упал ниже 40 000 долларов США впервые с августа. Падение криптовалюты произошло из-за критики со стороны регуляторов.
Пишет Bloomberg.
Крупнейшая криптовалюта прервала трехдневную полосу неудач, поднявшись на 2,9% до 42 132 долларов США по состоянию на 8:34 утра по киевскому времени в среду. Но перед этим биткоин упал на 3,2% до 39 612 долларов США.
Опасения по поводу распространения долгового кризиса крупнейшего застройщика Китая Evergrande Group и ожидания того, что предстоящее заседание Федеральной резервной системы будет сигнализировать о сокращении покупок активов в конце этого года, являются одними из препятствий для инвесторов.
"Биткоин не застрахован от распродажи рискованных активов на традиционных рынках. Bitcoin должен занять скользящую среднюю на уровне 46 000 долларов США в течение 200 дней и укрепиться, прежде чем можно будет коллективно вздохнуть", – заявил соучредитель крипто-кредитора Nexo Энтони Тренчев.
Стоимость биткоина по Киеву по состоянию на 12:50 22 сентября составляла 42 399 доллар США.
В Сальвадоре Bitcoin стал официальным платежным средством
В Сальвадоре с 7 сентября самая популярная криптовалюта – биткоин – приравнялась к американскому доллару и стала официальным платежным средством.
Владельцы биткоина могут оплачивать криптовалютой любые услуги и товары в стране.
- Напомним, что основатель хедж-фонда Bridgewater миллиардер Рэй Далио рассказал, в каком случае регулирующие органы могут уничтожить биткоин.
- За 2020 год биткоин вырос более чем на 300%. В начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле.