Безробітних в Україні стане менше, а зарплати зростуть – НБУ

Безробіття знижується / Фото: Сьогодні, kiev.vgorode.ua

Безробіття в Україні в 2021 році знизиться до 9,1%, хоча на початку року вона становила 10,5% – це найвищий показник з 2017 року. А вже в 2022 році безробіття наблизиться до "природному рівню" 8,5%. Так називається рівень безробіття, при якому всі, хто хоче працювати і шукає роботу, в кінцевому рахунку її знаходять. При цьому зарплати в 2021 році зростуть.

Такі прогнози містяться в оновленому інфляційному звіті Національного банку України (НБУ).

Головною причин падіння безробіття в Нацбанку називають пожвавлення економіки. Воно ж, про прогнозами регулятора, привіт до збільшення доходів:

зростуть соціальні стандарти;

реальна зарплата підвищиться на 8,7 %% в 2021 році і на 3,9% у 2022-му.

Підрахунки за методикою МОП

Методика підрахунку Міжнародної організації праці враховує відсоток безробітних серед економічно активного населення (15-72 року), а не тільки тих, хто стоїть на обліку в центрі зайнятості. Тобто за цією методикою безробітних виходить більше.

Сайт "Сегодня" дізнався у експертів, як зміниться рівень безробіття в третьому кварталі по методикою МОП. Цифри дещо відрізняються, але тенденція та ж – безробіття буде знижуватися.

"Рівень безробіття очікується 9,2-9,4%. Його зниження посприяє збільшення зайнятості в корпоративному секторі на тлі відновлення економіки і зростання пропозицій на ринку сезонної зайнятості", – говорить глава Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський.

Нагадаємо, також в Україні зросли зарплати. Принаймні, за даними офіційної статистики. Так, в червні-2021 середня зарплата підвищилася до 14: 313 грн. У порівнянні з минулим місяців показник збільшився на 6%, а за рік (проти червня-2020) – на 23,6%.

А журналісти "Сьогодні" раніше розбиралися, які є сезонні роботи і скільки там можна заробити: