Як пандемія вплинула на зарплати та безробіття в Україні? Цифри і факти

Пандемія коронавірусу мала різко негативний вплив на ринок праці по всьому світу, і Україна не стала винятком. Безробіття різко зросло, а роботодавці економили на медичних страховках, бонусах і намагалися офіційно не оформляти співробітників.

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Що змінилося за час коронакризи і у яких працівників найрайдужніше майбутнє? Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник компанії Perfomance Management Сергій Сароян.

Безробіття зростає

Безробіття пішло вгору відразу після введення жорсткого локдауну в квітні-2020: тільки цього місяця показник зріс на 108 тисяч, до 457 тисяч осіб, і продовжив підвищуватися. На початок 2021 року безробітними значилися 488 тис. українців. І це тільки за офіційними даними Держслужби зайнятості.

Наприклад, за даними Центру економічної стратегії, ще влітку в стані прихованого безробіття перебувало близько 3,1 млн осіб. Наразі ситуація поліпшилася, але в пошуках роботи все ще перебуває не менше 1,5 млн осіб, вважають аналітики.

На одну вакансію припадає приблизно вдвічі-втричі більше претендентів, ніж рік тому.

Зарплати затримують

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Проблеми спостерігаються і у грошовій частині: станом на 1 лютого 2021 року кількість людей, яким несвоєчасно виплачують зарплату, збільшилася до 148,3 тис. Кожному з них не виплачено в середньому 20 тисяч грн, що відчутно вище середньої зарплати за аналогічний період – 12 337 грн.

Загальний обсяг заборгованості по зарплатах майже доріс до 3 млрд грн.

Найчастіше борги виникають в таких сферах:

будівництво;

виробництво машин та устаткування;

професійна, наукова та технічна діяльність.

"Якщо ситуація в будівництві завжди була непростою, то промисловість отримала серйозний удар під час пандемії через падіння попиту: 2020 року 20 тисяч осіб втратили роботу, а багато заводів близькі до банкрутства. І не варто думати, що з нормалізацією епідеміологічної обстановки все труднощі моментально зникнуть", – зазначає Сароян.

Роботодавці все ще вважають за краще страхуватися на випадок повторних локдаунів – збільшити зарплату співробітникам 2021 року планують лише близько 23,6% фірм.

Трудова міграція набирає обертів

"Ситуацію на вітчизняному ринку праці найкраще характеризує той факт, що понад 90% заробітчан не планують працювати в Україні, а близько 63% українців, які перебувають в пошуку роботи, шукають собі місце за кордоном", – підкреслює Сароян.

Зазвичай йдеться про Європу. Зарплати там вищі, а також присутні різні "бонуси", на зразок страховки і компенсації за харчування.

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Йдеться головним чином про сфери, де не потрібна висока кваліфікація співробітників: сфера обслуговування, агросектор, домашні послуги, робота з дітьми, будівництво тощо. Саме з ними справи в Україні йдуть не найкращим чином.

Але тенденція до трудової міграції торкнулася і висококваліфікованих фахівців. Ми вже розповідали про те, як Польща переманює "мізки" з України і таким чином рятує власну економіку.

Скоро може стати краще, але не всім

За відсутності неприємних сюрпризів і у разі успішної боротьби з коронавірусом ситуація на ринку праці повинна почати поліпшуватися ближче до літа, вважає експерт. Втім, шанси на це невеликі – над Україною нависла загроза нового локдауну.

Найбільш оплачувані фахівці потрібні в таких сферах:

фінансові та страхові компанії;

металургійне виробництво;

енергетика;

виробництво фармацевтичних продуктів.

Їхні зарплати перевищують середню по країні майже вдвічі.

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Також аналітик виділяє високий попит на IT-фахівців:

"Сюди можна записати, наприклад, діджитал-маркетинг – компанії зрозуміли всю важливість онлайн-роботи, тепер їм потрібні відповідні умільці: SMM, таргетологи, акаунт-менеджери, контентмейкери тощо. Потрібні й ті, хто створюватиме необхідну інфраструктуру: системні адміністратори, програмісти, фахівці з кібербезпеки. Звичайно ж, все це треба ще й правильно аналізувати: продуктові аналітики, аналітики даних, дата-сайєнс, дата-інженери та інші".

Раніше журналісти "Сьогодні" також підрахували, чи зможе Україна наздогнати Польщу і Словаччину за розміром зарплат. Коротке пояснення – в нашому відео:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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