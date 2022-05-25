Без солі, овочів та гречки? Ціни ще на які продукти будуть захмарними

Розповідаємо, що ще може зникнути з полиць магазинів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну набір товарів у продуктових магазинах постійно змінюється. Тільки недавно супермаркети налагодили постачання молочної продукції, як із полиць почала зникати українська сіль. Українські господині вже переживають, адже попереду сезон заготівлі консервації. До цього додається дефіцит пального. Дорожчає гречка та інші крупи. Асортимент овочів теж бажає кращого.

"Сьогодні" розбиралися, що ще може подорожчати і зникнути з полиць магазинів найближчим часом.

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Сіль в обмін на квартиру

Після того, як найбільше в Європі українське підприємство з виробництва кухонної солі "Артемсоль" (Донецька область) через бойові дії призупинило свою роботу, у магазинах почала зникати їхня продукція.

Як повідомили у торговельних мережах, останні завози найдешевшої солі, яка ще місяць тому продавалася по 9 грн за кілограмовий пакет, були у квітні, й відтоді постачання не було. У результаті люди на чутках про дефіцит цього продукту, кинулися в магазини і розкупили складські залишки.

На полицях залишилася лише дорожча імпортна сіль – від 18-20 грн за кілограм. А деякі магазини взагалі підняли ціну на українську сіль майже до 100 грн за кілограм. Принаймні фото з цінником 95 грн гуляло Мережею. Після цього хтось із жартівників навіть розмістив на сайті OLX оголошення про обмін мішка солі на квартиру в Києві.

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Жарти жартами, а до поновлення роботи підприємства дешевої продукції в магазинах не буде. Як повідомили представники торгових мереж, імпортна продукція мінімум вдвічі дорожча за українську. Крім того, можливі короткострокові перебої з поставками, тому що для того, щоб налагодити імпорт з-за кордону, потрібен час.

До того ж, господині переживають, що серед імпортної продукції мало солі грубого помелу, яка ідеально підходить для консервації, а частіше зустрічається сіль, яка називається "Екстра". Остання найбільше підходить для приготування маринадів.

Гречка знову делікатес

Ще один неприємний сюрприз влаштувала українцям гречана крупа. Цей популярний продукт вже подорожчав до 70-80 грн за кілограм. І це ще не межа. У Міжнародній асоціації гречки заявили, що ціна буде ще вищою – на рівні 90-100 грн за кілограм.

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Причини прості – Україна не вирощує потрібний обсяг цієї крупи. Держава не надавала достатніх дотацій фермерам під цю культуру. У результаті, все що не вистачало, ми закуповували в ... Росії. Після початку війни, звичайно, на ринку утворився дефіцит.

Крім того, наші фермери купували посівний матеріал у країни агресора. Цього року було посіяно ще менше площ, ніж зазвичай. І навіть незважаючи на те, що багато українців виїхали за кордон і не купують гречку в Україні, попит на цю крупу наступного сезону перевищуватиме пропозицію.

Овочі окупанти вивозять до Криму

Через окупацію Херсонської області українські споживачі ризикують залишитися без овочів, які традиційно вирощуються в цьому регіоні. Окупанти не пропускають товари в Україну, а натомість везуть український урожай до Криму.

"Росіяни в Криму радіють дешевим раннім овочам, завезеним із Херсона. Нікого там не хвилює, що цей урожай вкрадено в українців. Наша область — аграрний регіон, який постачав овочі всій країні. Спочатку окупанти відрізали тимчасово окуповану Херсонщину від України, а потім змусили продавати овочі за копійки, фактично пограбувавши. На чужих смертях та горі загарбники радіють дешевим і краденим овочам", – заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлонь.

Місцеві видання повідомляють, що через неможливість продати овочі, ціни на цю продукцію на Херсонщині впали "нижче плінтуса". Так, наприклад, молода капуста минулого тижня продавалася по 10 грн, редис по 3 грн, а огірки по 10 грн за кілограм. Це у 3-7 разів дешевше, ніж коштує ця продукція на підконтрольних територіях

Зараз фермери із західних областей намагаються збільшити виробництво традиційних культур, які до цього вирощувалися на Херсонщині – насамперед, йдеться про томати, перець, баклажани та цибулю. Швидше за все, Україні доведеться цього сезону закуповувати більше імпортної продукції, що позначиться на цінах.

Також влітку ми ризикуємо залишитися без кавунів та динь, які традиційно вирощуються у Херсонській області. Імпортна продукція буде мінімум вдвічі дорожчою.

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