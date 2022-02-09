Без паперових грошей: як сплатити газ у додатку "Ощад 24"

Газ, комуналка, оплата онлайн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Українці вже давно можуть оплачувати комунальні послуги дистанційно, через онлайн-додатки різних банків. Це дозволяє заощаджувати час та уникати черг у касах, де ще приймають паперові гроші для оплати комуналки.
Наприклад, сплатити газ українці можуть у додатку онлайн-банкінгу "Ощад 24/7", пише видання. Обозрєватєль".
Банківська онлайн система пропонує відразу три способи оплати газу :
- за адресою (тільки для мешканців Києва та Одеси);
- за реквізитами; за ідентифікатором (номером особового рахунку).
Як сплатити газ за реквізитами через "Ощад 24/7"?
- Заходьте в головне меню програми та вибираєте пункт "Платежі".
- Потім натискаєте пункт "Платежі на довільні реквізити", і вибираєте тип перекладу – "На IBAN з поточного рахунку".
- Далі вказуєте картку, з якою платитимете за газ (якщо у вас більше однієї картки Ощадбанку). Вводьте реквізити одержувача – постачальника газу: номер рахунку у форматі IBAN постачальника, назву організації та її ЄДРПОУ.
- Потім пишіть суму оплати та вказуєте призначення платежу. Наприкінці сторінки погоджуєтеся із сумою комісії банку та натискаєте на "Продовжити".
- На телефон прийде повідомлення із одноразовим паролем. Введіть його на наступній сторінці.
Як сплатити газ за номером рахунку?
- У головному меню "Ощад 24/7" вибираєте пункт "Платежі".
- З'явиться перелік доступних видів платежів, слід вибрати Комунальні послуги.
- Тепер з'явиться список областей. Для оплати газу необхідно обрати регіон. Але може виявитися так, що необхідної області в списку не виявиться. Тоді потрібно повертатися до списку платежів та вибрати "Платіж за реквізитами". Значить, заплатити за газ за ідентифікатором не вдасться.
- Якщо ваша область була у списку, далі потрібно вибрати постачальника газу (зі списку) та натиснути "Пошук за ідентифікатором".
- Вибираєте унизу сторінки рахунок, з якого спишуться гроші. І погоджується із сумою комісії банку, натиснувши на "Продовжити".
- На ваш телефон надходить SMS із одноразовим паролем. Його потрібно ввести у програмі "Ощад 24/7", щоб натиснути "Оплатити" та завершити оплату газу.
А якщо платити за газ через Ощад 24/7?
Головна відмінність – замість даних постачальника газу потрібно вписати дані компанії, яка розподіляє блакитне паливо. Назву компанії можна знайти на платіжці або в онлайн-спіці у додатку банку.
Тарифи на газ
В останній місяць зими вартість тарифів буде переважно такою самою, як і в січні, одна газопостачальна компанія ціну на газ навіть знизила. Так, найвигіднішою пропозицією, порівняно з січнем, була компанія "ЕРУ Людям", яка знизила ціну до 7,70 грн/куб. м.
Інші компанії, які свої річні пропозиції залишили на рівні:
- "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) – 7,79 грн/куб. м.;
- Neogas – 7,80 грн. за куб. м;
- "Трейд КП Луцькводоканал" – 7,88 грн/куб. м;
- "Черкасигаз Збут" та "Уманьгаз Збут" – 7,89 грн/куб. м;
- Паливенерго – 7,90 грн. за куб. м;
- Енергогарантія – 7,95 грн/куб. м.
Раніше "Сегодня" писали про те, як у платіжці українців розраховується сума за розподіл газу .