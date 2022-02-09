Без паперових грошей: як сплатити газ у додатку "Ощад 24"

Газ, комуналка, оплата онлайн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці вже давно можуть оплачувати комунальні послуги дистанційно, через онлайн-додатки різних банків. Це дозволяє заощаджувати час та уникати черг у касах, де ще приймають паперові гроші для оплати комуналки.

Наприклад, сплатити газ українці можуть у додатку онлайн-банкінгу "Ощад 24/7", пише видання. Обозрєватєль".

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Банківська онлайн система пропонує відразу три способи оплати газу :

за адресою (тільки для мешканців Києва та Одеси);

за реквізитами; за ідентифікатором (номером особового рахунку).

Як сплатити газ за реквізитами через "Ощад 24/7"?

Заходьте в головне меню програми та вибираєте пункт "Платежі".

Потім натискаєте пункт "Платежі на довільні реквізити", і вибираєте тип перекладу – "На IBAN з поточного рахунку".

Далі вказуєте картку, з якою платитимете за газ (якщо у вас більше однієї картки Ощадбанку). Вводьте реквізити одержувача – постачальника газу: номер рахунку у форматі IBAN постачальника, назву організації та її ЄДРПОУ.

Потім пишіть суму оплати та вказуєте призначення платежу. Наприкінці сторінки погоджуєтеся із сумою комісії банку та натискаєте на "Продовжити".

На телефон прийде повідомлення із одноразовим паролем. Введіть його на наступній сторінці.

Як сплатити газ за номером рахунку?

У головному меню "Ощад 24/7" вибираєте пункт "Платежі".

З'явиться перелік доступних видів платежів, слід вибрати Комунальні послуги.

Тепер з'явиться список областей. Для оплати газу необхідно обрати регіон. Але може виявитися так, що необхідної області в списку не виявиться. Тоді потрібно повертатися до списку платежів та вибрати "Платіж за реквізитами". Значить, заплатити за газ за ідентифікатором не вдасться.

Якщо ваша область була у списку, далі потрібно вибрати постачальника газу (зі списку) та натиснути "Пошук за ідентифікатором".

Вибираєте унизу сторінки рахунок, з якого спишуться гроші. І погоджується із сумою комісії банку, натиснувши на "Продовжити".

На ваш телефон надходить SMS із одноразовим паролем. Його потрібно ввести у програмі "Ощад 24/7", щоб натиснути "Оплатити" та завершити оплату газу.

А якщо платити за газ через Ощад 24/7?

Головна відмінність – замість даних постачальника газу потрібно вписати дані компанії, яка розподіляє блакитне паливо. Назву компанії можна знайти на платіжці або в онлайн-спіці у додатку банку.

Тарифи на газ

В останній місяць зими вартість тарифів буде переважно такою самою, як і в січні, одна газопостачальна компанія ціну на газ навіть знизила. Так, найвигіднішою пропозицією, порівняно з січнем, була компанія "ЕРУ Людям", яка знизила ціну до 7,70 грн/куб. м.

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Інші компанії, які свої річні пропозиції залишили на рівні:

"Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) – 7,79 грн/куб. м.;

Neogas – 7,80 грн. за куб. м;

"Трейд КП Луцькводоканал" – 7,88 грн/куб. м;

"Черкасигаз Збут" та "Уманьгаз Збут" – 7,89 грн/куб. м;

Паливенерго – 7,90 грн. за куб. м;

Енергогарантія – 7,95 грн/куб. м.

Раніше "Сегодня" писали про те, як у платіжці українців розраховується сума за розподіл газу .