Бензин без обмежень? ОККО збільшила продаж пального в одні руки

Мережа АЗС зняла обмеження на продаж пального / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Мережа автозаправних станцій ОККО зняла обмеження продажу пального на одне авто. Нагадаємо, попередньо їх ввели 24 лютого розмірі 20 літрів.
Про це повідомляють на сторінці компанії у Facebook.
"Від сьогодні всі наші працюючі АЗК, по всій Україні, готові знову заправляти дизельним пальним без обмежень в об’ємі. Київ та область, збільшено можливий об’єм заправки 92 та 95 бензинами до 50 літрів на одне приватне авто", – йдеться у повідомленні.
Розрахуватись за пальне можна як готівкою, так і банківськими картками, за умови відсутності технічних несправностей системи.
Скільки коштує пальне?
З моменту запровадження в Україні воєнного стану одним з найважливіших питань залишається дефіцит пального та його вартість.
Популярна мережа АЗС ОККО продає А-95+ бензин за 38,99 грн/л, А-95 за 36,75, літр А-92 можна придбати за 35,99, дизель обійдеться в 35,99 грн. На заправках WOG ціни такі ж самі.
На АЗС "Укрнафта" такі розцінки:
- А-95+ – 35,5 грн/л;
- А-95 – 35 грн/л;
- А-92 – 34 грн/л;
- ДП – 34 грн/л.
Нагадаємо, раніше автозаправні станції ОККО та WOG обмежили продаж бензину до 20 літрів в одні руки.
Також ми писали, що Білорусь припинила постачати до України пальне.